Nemzeti Sportrádió

Kerkez Milos: Édesapám nem hagy elkényelmesedni; A Győr visszaülne Európa trónjára, a négy közé jutna az FTC

SZ. M.SZ. M.
2026.09.04. 23:36
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Magabiztosan, egységesen, hatékonyan futballozott a Ferencváros a csütörtöki, az ETO FC Győr ellen idegenben megnyert rangadón, és mivel hetek óta magas szinten teljesítenek Nagy Ádámék, okkal bíznak abban, hogy a vasárnapi Újpest elleni rangadón is sikeresek lesznek majd. Nagy Ádámmal, a Ferencváros válogatott futballistájával Bobory Balázs beszélgetett

Tamás Márk: Véges a karrierem, ezt figyelembe kellett vennem a döntésemnél. A ciprusi élvonalbeli Olympiakosz Nicosiánál folytatja Tamás Márk, s lehet, már hétfőn bemutatkozhat új klubjában a Pafosz ellen. Cserháti András írása

Kerkez Milos: Édesapám nem hagy elkényelmesedni. Priskin Tamás, a Watford korábbi 63-szoros magyar válogatott csatára Liverpoolban készített interjút egykori győri mentoráltjával, Kerkez Milossal: angliai kihívások, a magyar nyelv, apai vasszigor – a „vörösök” balhátvédje minden felvetésre készséggel válaszolt

A Győr visszaülne Európa trónjára, a négy közé jutna az FTC. Három hónappal a budapesti finálét követően ezen a hétvégén elkezdődik a női kézilabda Bajnokok Ligája új idénye, a sorozatban ezúttal két magyar csapat indul, egyaránt nagy célokkal. Jakus Barnabás és Papp Bálint összeállítása

Az elveszített BL-döntő extrán hajthatja az FTC-t. Jórészt egyben maradt a legutóbbi idényben Bajnokok Ligája-ezüstérmet szerző Ferencváros, vélhetően a következő évadban is a zöld-fehéreket kell legyőzni a bajnoki aranyéremért. Szeleczki Róbert háttéranyaga

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