Az ausztrálokkal teljes a negyeddöntő mezőnye a női kosár-vb-n

A magyar, a házigazda német és a kínai után az ausztrál női kosárlabda-válogatott jutott be utolsóként a negyeddöntőbe a rájátszásból a berlini világbajnokságon.
A szerdai második playoffmérkőzésen a Párizsban olimpiai bronzérmes ausztrálok – miután a záró negyedben elherdálták 17 pontos előnyüket – izgalmas hajrában verték meg a tavaly Európa-bajnoki harmadik olaszokat, akik 1994 után szerepeltek ismét vb-n.
Az előző világbajnokságon bronzérmes ausztrál csapat a csütörtöki negyeddöntőben a spanyolokkal csap össze.
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
Rájátszás a negyeddöntőért
Ausztrália–Olaszország 82–80
Kína–Puerto Rico 75–72
Kedden játszották
Magyarország–Japán 84–63
Németország–Dél-Korea 94–56
A negyeddöntő csütörtöki menetrendje
11.30: Magyarország–Egyesült Államok
14.30: Kína–Franciaország
17.45: Belgium–Németország
20.45: Ausztrália–Spanyolország
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