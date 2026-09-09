Az ausztrálokkal teljes a negyeddöntő mezőnye a női kosár-vb-n

A szerdai második playoffmérkőzésen a Párizsban olimpiai bronzérmes ausztrálok – miután a záró negyedben elherdálták 17 pontos előnyüket – izgalmas hajrában verték meg a tavaly Európa-bajnoki harmadik olaszokat, akik 1994 után szerepeltek ismét vb-n.

Az előző világbajnokságon bronzérmes ausztrál csapat a csütörtöki negyeddöntőben a spanyolokkal csap össze.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

Rájátszás a negyeddöntőért

Ausztrália–Olaszország 82–80

Kína–Puerto Rico 75–72

Kedden játszották

Magyarország–Japán 84–63

Németország–Dél-Korea 94–56

A negyeddöntő csütörtöki menetrendje

11.30: Magyarország–Egyesült Államok

14.30: Kína–Franciaország

17.45: Belgium–Németország

20.45: Ausztrália–Spanyolország