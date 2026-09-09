Nemzeti Sportrádió

Háromból három magyar kezdett, Szoboszlai gólt is szerzett – a szerdai BL-eredmények egy helyen

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.09.09. 23:10
Szoboszlai fontos gólt szerzett a BL-ben (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik Sallai Roland BL-eredménykövetés Kerkez Milos
Kedden elkezdődött, szerdán folytatódott a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének alapszakasza: háromból három magyar pályán volt a második játéknapon, Szoboszlai Dominik még gólt is szerzett – így alakult a BL-alapszakasz 1. fordulójának második játéknapja.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, SZERDA
Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 2–1 (Szoboszlai 40., A. Mac Allister 50., ill. M. Llorente 17.)
Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) 6–1 (O. Dembélé 17., 23., F. Torres 31., 47., 57., F. Ruiz 87., ill. S. Camara 58.)
Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) 3–1 (Catamo 27., L. Suárez 57., Zalazar 63., ill. Torreira 6.)
Napoli (olasz)–Arsenal (angol) 0–1 (Ödegaard 75.)
Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) 5–1 (Raphinha 3., 57., Adeyemi 22., Yamal 77., Gabriel Jesus 85., ill. Steijn)
VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger 3–1 (Demirovic 20., 26., 32., ill. Tripic 22.)

SZOBOSZLAI GÓLJA ITT!

KEDDI EREDMÉNYEK ITT!

 

Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik Sallai Roland BL-eredménykövetés Kerkez Milos
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