Borbély Balázs már vendég Győrben...; ezek voltak a transzferpiac legnagyobb dobásai

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Különleges rangadón fogadja csütörtökön az ETO FC Győr a Ferencvárost, amelynek kispadján a bajnokcsapatot nyáron viharos körülmények között elhagyó Borbély Balázs tér vissza korábbi klubjához. A győri kapus, Samuel Petrás szerint a győrieknek ki kell zárniuk az érzelmeket, és a Fradi elleni elmúlt idénybeli sikerekből merítve kell megmutatniuk mentális erejüket. „Szerintem ez az időszak már lezárult – mondta a Nemzeti Sportnak a szlovák légiós. – Nem beszélünk sokat a múltról, és nincs is rá különösebben sok időnk, mert a jelenre és a következő mérkőzésekre kell figyelnünk. A labdarúgás világában megesik, hogy egy edző országon belül egyik klubból a másikhoz kerül. A körülmények talán nem voltak a legszerencsésebbek, de ami megtörtént, megtörtént. Most egymás ellen játszunk, és meglátjuk, melyik csapat készült fel jobban a másikból.”

Egészen hihetetlen, de már több mint tíz esztendeje annak, hogy az Újpest FC legutóbb győzött a Ferencváros ellen, ráadásul akkor első csapatként szerzett három pontot a Groupama Arénában. Az 1–0-s siker egyik főszereplője Litauszki Róbert volt, aki azt reméli, 31 sikertelen bajnoki után vasárnap újra lila-fehér sikernek örülhet. A hátvéd 14 esztendősen került Újpestre, a lila-fehéreknél 162 NB I-es meccsen lépett pályára. Harminchat évesen még futballozik, a BLSZ első osztályában szereplő Unione FC játékosa. „Az elmúlt években sokszor éreztem, megfogjuk a Fradit, de nem sikerült, ezúttal nincs ilyen érzésem. Nem mi vagyunk az esélyesek, hektikus a csapat teljesítménye, de nincs veszítenivaló. Karakteres, bátor futballra van szükség, mindenkinek meg kell mutatnia, miért is bíznak benne a klub vezetői, szurkolói.”

Szeptember 1-jével lezárult a nyári átigazolási időszak az európai bajnokságban, és ugyan egyes fontosabb piacok még nyitva tartanak, előzetes számvetést azért el lehet végezni. Nem meglepő módon Anglia és a Premier League – sőt, a másodosztályt jelentő Championship is – külön kategória az eliten belül. Hogy mást ne mondjunk, a PL klubjai bőven többet költöttek (4.12 milliárd euró), mint a másik négy nagy európai liga (La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) képviselői összesen (3.3). Az sem váratlan, hogy a sok belföldi transzfert követően az angol élvonal könyvelte el a legtöbb bevételt (2.51), és termelte messzemenően a legnagyobb hiányt (–1.6) – magyarán, sokkal többet költöttek a csapatok, mint amennyiért eladtak.

Noha profi idény még nincs a háta mögött, már bemutatkozott a jégkorong-válogatottban a 20 éves támadó, Fehér Kolos. Európa két meghatározó jégkorongos országában pallérozódott, Finnországból igazolt Németországba, majd a jól sikerült U20-as divízió 1/B-s világbajnokság után tengerentúli lehetőséget kapott. „Sokáig úgy volt, hogy a következő idényt is Amerikában kezdem el, már megvolt a repülőjegyem, de néhány szabályváltoztatás nagyon megnehezítette az ottani juniorok helyzetét, így inkább azt választottam, hogy belevágok a profi létbe itthon – mondta lapunknak. – Abban, hogy a FEHA19-hez igazoltam, nagy szerepe volt Tokaji Viktor edzőnek is, akivel jó kapcsolatom van az utánpótlás-válogatottakból. Ráadásul városon belül van közvetlen előrelépési lehetőség, be lehet kerülni a Volán keretébe és az ICEHL-ben játszani.”

Átalakult a nyáron a VasasPlaket ob I-es vízilabdacsapata, amely sikerrel vette az új idény első akadályát a Magyar Kupa selejtezőjében. Kovács Róberttel beszélgettünk a Pécs és az UVSE ellen történtekről, a felkészülésről, a csapat előtt álló feladatokról, valamint a célokról. A vezetőedző szerint „a bajnokságban legutóbb elért ötödik helyünket követően csakis az lehet a célunk, hogy legközelebb elődöntőbe jussunk – onnan pedig meg sem állnánk a döntőig; ugyanez igaz a Magyar Kupára és a Konferenciakupára is. De első körben a legjobb négy közé jutást szeretnénk elérni mindhárom sorozatban, ha ez megvan, akkor már biztosan éremért játszhatunk. A játékosokon azt látom, hogy nagyon motiváltak és kiválóan állnak a munkához.”

A Magyar Sportok Házában került sor a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a megválasztására. A befutó a sportág első magyar világbajnoka, az olimpiai bronzérmes súlylökő Tajti-Márton Anita lett, aki a 67 leadott szavazatból 38-at kapott, Kovács Zoltánra 27-en szavaztak. „Olyan közösség vezetésének a felelősségét kaptam meg, amelyhez az egész életem köt – mondta Tajti-Márton Anita. – Ha csak egyvalamit kívánhatnék, az az lenne, hogy a mai nappal vegye kezdetét a valódi párbeszéd. Most lezárult egy szavazás, de nem kezdődhet el egy olyan időszak, amelynek vannak győztesei és vesztesei, mert a magyar atlétikában ma nem lehetnek veszteseknek, innentől mindannyiunknak ugyanaz a feladatunk: együtt dolgozni azért, hogy a sportág erősebb legyen, mint amilyen tegnap volt. Ez a szavazás nem a célvonal volt, hanem a rajt.”

A pénteki vb-rajt előtt a két és fél éve a női kosárlabda-válogatottal dolgozó kapitány, Völgyi Péter azt mondta, az egyik legfontosabb feladatuk, hogy kizárják a fejükből a nemzetközi szövetség által készített erősorrendet (11.-ek vagyunk), és azzal foglalkozzanak, mire képes nemzeti együttesünk. Lapunknak elmondta, a 12-es keret kialakításakor „egyeztettünk a 3x3-a válogatottal is, mert a szakági Európa-bajnokságot szeptember közepén rendezik és figyelembe vettük, ki milyen állapotban van. Az isztambuli keretből Toman Petra Amerikában tanul, Dombai Réka és Varga Alíz sérülés miatt nincs velünk, Dubei Debóra pedig visszavonult a válogatottól. Kicsit át is kellett alakítani a játékunkat a változások miatt, pedig szerettem volna egyben tartani a törökországi csapatot. Ilyen a sport, vannak kikerülhetetlen tényezők, amikre reagálni kell.”

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!