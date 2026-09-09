Fazekas Gergőék drámai vereséggel kezdtek a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában

Megkezdődött a küzdelem a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényében. A Veszprém győzelme után a késő esti programban lépett pályára a három magyart – Fazekas Gergőt, Szita Zoltánt és Ilics Zoránt – soraiban tudó Wisla Plock, amely a 9. percben már 5-0-ra vezetett a Nantes otthonában, és a szünetben is még döntetlenre állt a találkozó, a második játékrész végén azonban mégis a francia gárda ünnepelhetett – nem akármilyen végjáték után...

A Nantes a második félidő nagy részében már vezetett, volt, amikor már három góllal is, a Plock azonban kiegyenlített, és 35 másodperccel a meccs vége előtt döntetlen állt az eredményjelzőn. A mindent eldöntő gólt Noam Leopold szerezte az utolsó pillanatban hétméteresből, ezzel a franciák 26–25-re megnyerték az emlékezetes csatát. A Plocknál Ilics négy, Fazekas kettő gólt szerzett, Szita nem talált a kapuba.

Bemutatkozott a címvédő Barca is, amely a Skandenborg ellen aratott magabiztos győzelmet. A katalánok a félidőben még „csak” öt góllal vezettek, a fordulás után viszont tovább tudták növelni előnyüket, és végül minden gond nélkül arattak 39–28-as győzelmet. A Barca legeredményesebb játékosa a hétgólos Dika Mem volt, őt követte hattal Petar Cikusa, de a mezőny legeredményesebb játékosa így is a dánokat erősítő, nyolc góllal záró Emil Laerke lett. A hazaiak kapujában Sergey Hernández 45 kapura tartó lövésből 21-et megfogott, ami csaknem 50 százalékos védési hatékonyságot jelentett.

A kora esti programban nagyon izgalmasan alakultak a mérkőzések: a Paris Saint-Germain idegenben döntetlent játszott az Aalborggal, míg ugyanebben a csoportban az RK Zagreb odahaza két góllal bizonyult jobbnak a Celjénél. Az F-csoportban a Kielce hazai pályán egy góllal győzte le a Krienst, a Magdeburg pedig a Kolstadot verte nagyon simán, 15 gólos különbséggel már a késő esti programban.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

One Veszprém HC–FC Porto (portugál) 36–28 (15–14)

B-CSOPORT

Nantes (francia)–Wisla Plock (lengyel) 26–25 (11–11)

Ld: Tarrafeta 9, Leopold 6, ill. Dawydzik 7, Janc 6

C-CSOPORT

Aalborg (dán)–PSG (francia) 33–33 (16–18)

Ld: Hoxer, Knorr 7-7, ill. Solé 10, O. Jahia 6

RK Zagreb (horvát)–Celje (szlovén) 31–29 (14–12)

Ld: Bialiauski 9, ill. Anzic 11

E-CSOPORT

Barcelona–Skanderborg (dán) 39–28 (18–13)

Ld: Mem 7, Cikusa 6, ill. Laerke 8

F-CSOPORT

Kielce (lengyel)–Kriens (svájci) 30–29 (19–15)

Ld: Vlah 8, Karalek 5, ill. Sipic 8, Schelker 7

Magdeburg (német)–Kolstad (norvég) 37–22 (19–12)

Ld: Magnússon 7, Musche 6, ill. Jeppsson 5