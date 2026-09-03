Borbély Balázs (vissza)jött, látott és győzött; Női kosarasaink 28 év után újra a vb-n

A NEMZETI SPORT PÉNTEKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Az előző idény ezüstérmese megverte a bajnokot az élvonal 3. fordulójából elhalasztott mérkőzésen, a Ferencváros három gólt szerzett az ETO FC otthonában, betalált a hétvégén még az NB II-es Soroksárban parádézó Bagi Ádám is. Bobory Balázs tudósítása

Bravúrnak számítana a továbbjutás a csoportkörből a pénteken kezdődő világbajnokságon női kosárlabda-válogatottunknak, amely 28 év távolmaradás után lép ismét a világszínpadra, s remélhetőleg kellően bátor lesz ahhoz, hogy ne csak mellékszereplője legyen a tornának. Fazekas Zoltán beszámolója Berlinből

Világsztárok várnak új kihívásra. Összeállítottuk a jelenleg szabadon igazolható játékosok álomcsapatát, amelybe szinte kizárólag klasszis labdarúgók kerültek be. Borsos László írása

Molnár Mátyás: Úgy vetődöm majd, mint az édesapám! Lapunk érdeklődésére Molnár Mátyás, a nyíregyháziak 19 éves kapusa beszélt a nem mindennapi bemutatkozásról, az álomkergetésről, a mai napig tartó szerelemről, az áldozathozatalról, s persze a Vasas elleni pénteki bajnoki is szóba került. A futballistával Cserháti András beszélgetett

Andoni Iraola: Nagy érték Szoboszlai Dominik sokoldalúsága. A Liverpool két döntetlennel kezdte az idényt, pénteken pedig az újonc Ipswich otthonában lép pályára – Szoboszlai Dominik ismét a védelemben kaphat helyet. Smahulya Ádám háttéranyaga

Monza: reális győzelmi esély minden topcsapat előtt. Az évad őszi szakaszára fordulva nagyon összerázódott az élmezőny, így a hétvégi Olasz Nagydíjra minden topcsapat győzelmi esélyekkel készülhet. A Ferrari átfogó fejlesztési csomaggal robbantana hazai futamán. Zsoldos Barna elemzése

A versenyzők képessége alapján több döntőst várt volna a mieinktől Belák János, a magyar öttusa-válogatott sportszakmai vezetője a kujjangi világbajnokságon, de kiemelte, büszke a versenyzőire, akik mindent megtettek tudásuk szerint – Guzi Blanka aranyérme pedig magáért beszél. Szeleczki Róbert interjúja

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!