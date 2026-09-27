Nemzeti Sportrádió

Jó szerencsét Belfastban!; George Best emlékeinek nyomában

L. P. I.L. P. I.
2026.09.27. 23:30
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A Nemzeti Sport
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A Nemzetek Ligájában hétfő este Észak-Írország következik. Marco Rossi labdarúgó-válogatottja Belfastban szeretne visszatérni a győztes útra, a kapitány reméli, hogy most már bemennek a helyzetek, Bárány Donát pedig nyilván azt, hogy ő lesz az, aki ezekből gólt szerez. Az északírek kapitánya Tóth Balázs „gyengéire” hívta fel a figyelmet – ő csak tudja, klubjában az edzője volt…

Mindeközben Csillag Péter Kárpátalján még a magyar–ukrán meccs utózöngéit dolgozta fel.

És még: angol–spanyol szombatról, izraeli–ír fociháború a Nagyerdőben és törökök ellen készülő olaszok – Nemzetek Ligája öt oldalon.

A BL után a klub-vb-n is elkapta a Füchse Berlint a Veszprém. Az egyiptomi tornán hagyományosan jól szereplő magyar bajnok ezzel döntős, és csütörtökön a Barca ellen fel is érhet a csúcsra.

Muhamed Besic nem kérte el Messi mezét a 2014-es vb-n. A Fradi egykori bosnyák válogatottja úgy véli, ez megalázkodás, márpedig ő egyedül Boszniára büszke. A Ferencvárost ma is figyeli (Abu Fanival például Belgrádban egy házban lakik…), és úgy véli, csupán a súlyos sérülések akadályozták meg abban, hogy még nagyobb karriert fusson be. Borbola Bence exkluzív interjúja.

És ha hétfő, akkor Népsort-melléklet +4 oldalon. A 70 éves futózsenivel, Sebastian Coe-val; a 60. születésnapját ünneplő George Weah-val, az első nem európai aranylabdással; az 1986-ban igazi szocialista módra átadott Bozsik-stadionnal; és minden idők legtehetségesebb angol futballistájával, az MU repülőkatasztrófája után életét vesztő Duncan Edwardsszal, aki most lenne 90 éves.

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