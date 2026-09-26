Egy fájó védelmi hiba, egy ukrán gól és néhány pofon; Ilia Beriasvili; Magyarország az otthonom lett, de Grúziért harcolok

A Nemzeti Sport

szombati számából ajánljuk:

Egy fájó védelmi hiba, egy ukrán gól és néhány pofon. A Marco Rossi irányította magyar válogatott alulmaradt a Nemzetek Ligája-nyitányon Ukrajna ellen, a meccs végén elszabadultak az indulatok, verekedés tört ki a pályán. Bodnár Zalán tudósítása

Kárpátalján némán dobbant a szív. Így élte meg Kárpátalja a budapesti magyar–ukrán mérkőzést: helyszíni jelentés a háború árnyékában élő vidékről, ahol most az aggodalmas csend, a zsigeri óvatosság az úr. Arról a futballcsapatról is csak suttogva beszélnek, amelynek játékosai egy vasárnapi bajnokit követően közösen útra keltek és átúsztak a Tiszán. Csillag Péter riportja

Ilia Beriasvili; Magyarország az otthonom lett, de Grúziért harcolok. Ilia Beriasvili csaknem négy éve él Magyarországon, itt alapított családot, közben pedig eljutott a grúz válogatottig is. Az MTK kemény középhátvédje Telaviról, katona édesapjáról, a hinkali helyes fogyasztásáról, girbe-gurba pályafutásáról, és arról is beszélt, mit jelent neki, hogy hamarosan éppen második otthona ellen léphet pályára. Borsos László interjúja

Sallói István; Fél évszázad színtiszta futball. Vezérré vált Székesfehérváron, tízesre futballozott Kispesten, király lett Jeruzsálemben. Sallói István játékosként, majd sportvezetőként is sok sikert ért el, szeptember 26-án, szombaton pedig a 60. születésnapját ünnepli. Az ünnepeltet Bobory Balázs kérdezte

Feczkó Tamás: Legyen DVTK–Honvéd meccs az élvonalban! A diósgyőri együttest irányító Feczkó Tamás lapunk érdeklődésére beszélt a kinevezése óta eddig lejátszott két tétmérkőzésről, s felvetettük neki, milyen pikáns lenne számára a Honvéd–Diósgyőr osztályozó. A szakemberrel Cserháti András beszélgetett

Simon Petra: Van esélyünk a norvégok ellen! A román fővárosban szerepel a magyar női kézilabda-válogatott a hétvégén az Európa-kupa négyes döntőjében. Az első erőpróba a norvégok ellen lesz, Simon Petra szerint nincs jelentős különbség a norvég és a magyar kézilabdázók játéktudását tekintve. Jakus Barnabás írása

Azeri kontraszt: Russell pole-ban, Antonelli falban. Tőle szokatlan hibával hozta magát nehéz helyzetbe Kimi Antonelli az azeri időmérőn, amelyen néhány perc után falhoz csapta az autóját. A Mercedes másik versenyzője, George Russell ugyanakkor nagyon magabiztos volt, és simán megszerezte a pole-t. A Formula–1 Azeri Nagydíjának időmérő edzéséről Zsoldos Barna készített összefoglalót

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