Nemzeti Sportrádió

Pontja már van a válogatottnak, gólja még nincs; Betlehem Dávid az aranyért megy Los Angelesbe

L. P. I.L. P. I.
2026.09.28. 23:50
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Semmi… avagy döntetlen szerzett gól nélkül Észak-Írországban. Labdarúgó-válogatottunk csak annak örülhet, hogy a hálója érintetlen maradt, no meg annak, hogy az ukránok sem nyertek Grúziában, Willi Orbán pedig utolérte az öröklistán 70 válogatottsággal Nyilasit és Kiprichet. Tudósítás, osztályzatok, értékelés és elemzés három oldalon.

Pinezits Máté sem érti a Demjén-ügyet. Az MTK-t irányító vezetőedző beszélt a csapatát sújtó sérüléshullámról, no meg a legbizarrabb, egyben legszégyenletesebb esetről: a hírek szerint a kapust a lakása lépcsőházában támadták meg, s menekülés közben eltört a lábközépcsontja…

Az úszószövetség nem hagyja annyiban a sapkaügyet. Betlehem Dávid és Fábián Bettina elvett érmeit minden erejével igyekszik visszaszerezni. Kovács Erika írása.

Kárpátaljai jelentés – Csillag Péter sorozata, 1. rész. A félárván maradt gyermekek lelkét is ápolja háborús időben az utánpótlástréner – beszélgetés Pukánics Adriánnal, a Sahtar Doneck egykori ukrán válogatott középpályásával, a nagyszőlősi játékos-edzővel. A magyar–ukrán és az ukrán–magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzés közötti napokban Kárpátaljáról jelentkezik a Nemzeti Sport riportsorozata.

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