Bárány Donát: Jelenleg nem vagyok 90 perces játékos; Bravúr lenne a címvédés a női kosárlabda NB I-ben

A Nemzeti Sport

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Az ADO Den Haag csatára, Bárány Donát Varga Barnabás sérülése után kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A 26 éves, kétszeres válogatott futballista jó passzban van, a múlt szombati bajnokin csereként beszállva megszerezte első élvonalbeli gólját Hollandiában az 1–1-re végződött mérkőzésen. Őszintén beszélt lapunknak arról, hogy „jelenleg nem vagyok kilencvenperces játékos, azt mondanám, hatvan percet talán bírnék. Tisztában vagyunk azzal, a kényszer nagy úr, így ki tudja, mit hoz az élet a következő két hétben. Könnyen lehet, hogy csereként beszállva, frissen tudok a legtöbbet segíteni a csapatnak, de ezt majd a szakmai stáb eldönti.”

Nagypapája, Földesi Károly egyelőre 93 NB I-es mérkőzéssel előtte jár, ám Hős Zsombor megtette az első lépéseket, hogy (legalább) utolérje: a 19 esztendős, korosztályos válogatott középpályás nyáron igazolt a Nyíregyházához, s gólt szerzett a Vasas és a Ferencváros ellen is. Az angyalföldiekkel vívott találkozó előtt saját bevallása szerint „éreztem, hogy gólt rúgok! Először voltam kezdő az élvonalban, a 9. percben betaláltam, abban a pillanatban talán csak a szüleim, a nagymamám és a barátnőm lehetett boldogabb nálam a stadionban. Az örömömet azonban elrontotta, hogy végül pont nélkül maradtunk.”

Nehéz megmondani, melyik csapat a legesélyesebb arra, hogy a csütörtökön kezdődő női kosárlabda-bajnokság 2026–2027-es idényét aranyéremmel zárja. 2024 óta – amikor az első számú favorit DVTK Hun-Therm megnyerte első bajnoki címét – borult a papírforma a finálékban, így az elmúlt két évben történtek egyértelműen arra intenek minket, hogy tartózkodjunk a határozott véleménytől. Ami biztos: 11 csapat vesz részt a küzdelmekben. Lapunk szakértője, Balogh Judit szerint „a válogatott vb-eredménye egyfajta löket lehet a hazai játékosoknak, akik elhihetik, mi sem vagyunk kriplik, s az edzőknek is hitet adhat, hogy bízzanak a magyar kerettagokban”.

Csütörtöktől vasárnapig minden a triatlon körül forog a Spanyolország északnyugati szegletében található Pontevedrában: a tét a világbajnoki cím. Az esélyekről Lipták Tamás szövetségi kapitány lapunknak azt mondta: „Ismét jó szezont zárhatunk a világbajnoki nagydöntővel. Bízunk benne, hogy a tavalyi-tavalyelőtti eredményeket többé-kevésbé sikerül megismételnünk. Talán nem lesz akkora éremeső, mint legutóbb Wollongongban, de reméljük, fiataljaink a korosztályos versenyekben a mixváltóban és az egyéni futamokban is jó eredményt érnek el. Emellett nagyon bízunk benne, hogy az elit versenyzőink a világbajnoki sorozat összetett pontversenyében tovább javítanak a pozíciójukon.”

Ha csak a helyezéseket nézzük, a vitorlázó Érdi Mária pályafutása második legjobb évén van túl: az ILCA 6-os (laser) olimpiai hajóosztályban Európa-bajnokságot nyert (immár másodszor), a világbajnokságon sem sokkal maradt le az éremről, és jól szerepelt a nagy Grand Slam-versenyeken is. A sikeres visszatérés azért is nagy szó, mert súlyos gerincsérülésen és -műtéten van túl, ami egyben éberebbé is tette, és már jobban megválogatja, kivel dolgozik. „A rehabilitáció hosszú volt, vissza kellett építeni mindent. Az volt a célunk, hogy maradjunk egyensúlyban, ne toljuk túl, ne akarjunk túl sokat és túl hamar. Nem kell rögtön mindent megnyerni! Persze nagyon jó újra Európa-bajnoknak lenni, de fontosabb volt a kiegyensúlyozott teljesítmény.”

Keresztszalag-szakadás és -műtét után térhetett vissza a kézilabda-válogatottba Faluvégi Dorottya, akinek időközben megszűnt a klubja, a német Ludwigsburg (új csapata a bukaresti CSM). A jobbszélső lapunknak azt mondta, „igyekeztem nem elvesztegetni ezt az évet, fizikailag megerősödni, olyan kis célokat elérni, amelyek korábban nem mentek – például a kondiban a súlyokkal vagy a futással kapcsolatban. De a mentális rész elől sem menekültem el, beleálltam, végigcsináltam a fentet és a lentet is.” Kérdeztük a válogatottról is, hiszen a nemzeti együttes szombaton Norvégia ellen játssza az Eurokupa elődöntőjét, éppen Bukarestben.

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