1 árva pontunk van; Az ukrán gólkirály nem koporsóban, de sérülten jött meg a frontról

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Marco Rossi nem tud új Varga Barnabást varázsolni. A belfasti 0–0 után is a hiányzók és a balszerencse jelenti a fogódzót, miközben már nyakunkon az újabb Nemzetek Ligája-meccs, pénteken a grúzokat fogadjuk a Puskás Arénában. Nagy Zsolt és Zombori András nemcsak a kapitányt hallgatta meg az északírek elleni nyögvenyelős döntetlen után, hanem Bárány Donátot, Osváth Attilát és Szűcs Tamást is, no meg az ellenfél oldaláról is többen értékelték a hétfői összecsapást. Amelyen egy pontot szereztünk, 2024 óta minden sorozatban ilyen rosszul rajtoltunk… Nemzetek Ligája-visszapillantó három oldalon.

Vindics-Tóth Lili Anna 2:22-ig szorítaná le a női maratoni futás hazai rekordját. Szendrei Zoltán az újdonsült országos csúcstartóval német mesteréről, a 42 kilométeres táv teljesítésének gyötrelmeiről és arról is beszélt, hogy milyen célokért fut a jövőben.

Csillag Péter kárpátaljai sorozata a második részéhez érkezett. Ebben Matvij Bobal, az ukrán másodosztály korábbi kétszeres gólkirálya mesél arról, hogy miként élt túl egy orosz dróntámadást a fronton, és miben segítette a menekülésben az, amit a futballból hozott… De legalább nem koporsóban, hanem „csak” sérülten ért haza a hátországba.

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