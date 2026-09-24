Címlapsztori – Somogyi Zsolt jegyzete

HIBÁZTUNK. NEM IS KICSIT, félreérthető, meggondolatlan címet adtunk egy cikknek. Sajnos, megesik az ilyen, főleg ma, amikor percenként jönnek a hírek, az internetes oldalunkon naponta száz, a nyomtatott újságban is ötven-hetven cikk készül egy nap. Ez nem mentség, tudjuk, érezzük, hogy hibáztunk. Ám Szoboszlai Dominik volt az érintett, és mert a Liverpool magyar válogatott játékosa is nehezményezte a címet, a dologból jelentős médiazaj kerekedett, főleg úgy, hogy a csapatkapitány a csütörtöki sajtótájékoztatón is hangot adott tiltakozásának. Sajnáljuk, ezúton is elnézést kérünk érte – más kérdés, hogy a családját érintő kiszólás másik lapot érint, de mert azt a játékos nem nevezte meg, a kommentelők azért is minket ostoroznak.

Igyekszünk tanulni az esetből, miközben a szerkesztőségben keserűen állapítjuk meg: rosszindulatról, hátsó szándék vezette szándékos hangulatkeltésről szó sem lehetett (Steven Gerrard beszélgetett a messze legnépszerűbb magyar sportolóval – bármilyen cím eladta volna a sztorit, a duó önmagában garantálta a magas érdeklődést), miközben a szerkesztőség munkatársai közül sokan kifejezetten rajonganak Szoboszlai játékáért. A magyar futballra, a kisgyerekekre gyakorolt hatása lenyűgöző, az elért eredményeinek állva tapsolunk, körömrágva izgulunk érte a BL- és PL-meccseken, egymás nyakába ugorva üvöltünk az Arsenalnak vagy a Citynek lőtt bombagólja láttán – és most azt olvassuk a kommentekben, hogy rosszindulatúak vagyunk vele.

A csütörtöki sajtóesemény előtti napokkal ez volt a téma nálunk, mi legyen a pénteki címlapunk, amellyel a Nemzetek Ligája új sorozatát, az első, Ukrajna elleni mérkőzést vezetjük fel. Egyetértettünk abban, hogy Szoboszlai Dominik uralja a címlapot, és Varga Barnabás, valamint Sallai Roland távollétében a szokottnál is nagyobb terhet cipel a csapatkapitány. Több variáció után döntöttünk úgy, hogy egyértelmű az üzenet: „Vezess minket, kapitány!” – vagyis nem kétséges, ahogy minden szurkoló, a lap is azt várja, játsszon főszerepet a meccsen, álljon a válogatott élére (mint korábban oly sokszor már). A sajtótájékoztató után úgy tűnhet, a futballista éles szavai miatt neki akarnánk megfelelni, de nem, annak ellenére kitartottunk az eredeti ötletünk mellett, hogy világossá tette a velünk kapcsolatos gondját, és leszögezte: innen induljunk tiszta lappal. Nem viccelnénk el a dolgot azzal, hogy ha úgy oktatja az ukrán védelmet, mint a honi sportsajtót, fényes győzelem vár a mieinkre péntek este, komolyan vettük a jogos kritikákat, és bízunk benne, a futballpályán vezérként áll a magyar válogatott élére, és a meccs után együtt örülhetünk a győzelemnek.