Jean-Marie Pfaff: Furcsállom, hogy negyven éve nem látjuk vb-n a magyar válogatottat; Fernando Fernández: A spanyoloknak a stílusuk a legveszélyesebb fegyverük

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Sporttörténelmi továbbjutás és Ochoa-ünnep az Azték Stadionban. A mexikói válogatott legyőzte a tornától búcsúzó Csehországot, ezzel története során először százszázalékos teljesítménnyel zárt a vb-csoportkörben. A hazai közönség ugyan meglepetésre nem láthatta kezdőként Guillermo Ochoát, a legendás kapus csereként pályára lépett, és ennek mindenki legalább annyira örült, mint hazája újabb sikerének. Borsos László helyszíni beszámolója

Vinícius Júnior parádéját is elhomályosította Neymar visszatérése. Csaknem ezer nap elteltével játszott ismét a válogatottban Neymar, és bár nem sok mindent csinált, a selecao legnagyobb hőseként ünnepelték a szurkolók. Mindeközben Vinícius Júnior és Rayan is szűk elit tagja lett. Gyenge Balázs írása

Jean-Marie Pfaff: Furcsállom, hogy negyven éve nem látjuk vb-n a magyar válogatottat. Exkluzív interjú adott lapunknak az Európa-bajnoki ezüstérmes (1980), világbajnoki negyedik helyezett (1986), a Bayern Münchennel BEK-döntős (1987) Jean-Marie Pfaff. A 64-szeres belga válogatott kapus többek között a vb-n szereplő nemzeti csapat gondjairól, valamint Fazekas Lászlóról és Diego Maradonáról is beszélt lapunknak. Borbola Bence interjúja

Fernando Fernández: A spanyoloknak a stílusuk a legveszélyesebb fegyverük. Miközben a világ Lamine Yamal teljesítményét figyeli, Fernando Fernández, a Betis segédedzője szerint továbbra sem egyetlen játékos jelenti a spanyol válogatott legfőbb erényét. A spanyol szakemberrel Borsos László beszélgetett

Erdős Rita: Minden percét élveztem a hazai vk-versenynek. Két hete döntőbe jutott a BOK-csarnokban megrendezett budapesti világkupaversenyen Erdős Rita, és alig várja, hogy ugyanitt megméresse magát első vk-döntőjén. Szeleczki Róbert háttéranyaga

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