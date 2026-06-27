Tomori Győző a 11. idényét kezdi a Dabas edzőjeként; Pongó Máté Zalaegerszegen kosarazik tovább

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Kiküldött tudósítónk, Borsos László Mexikóban a mindössze 34 éves Martín Varinival, a mexikói élvonalban szereplő Club Necaxa uruguayi vezetőedzőjével beszélgetett. A fiatal tréner szerint a modern futballban egy edzőnek legalább annyira kell értenie az emberekhez és a különböző kultúrákhoz, mint a taktikához. Mexikóban például soknemzetiségű keretekkel dolgoznak a szakmai stábok, az alkalmazkodás kulcsfontosságú. Ami jelenlegi klubját illeti, bár a háromszoros mexikói bajnok patinás egyesület, ma már nem tartozik a Liga MX leggazdagabbjai közé, ezért más utat kell választania a sikerhez. A beszélgetés során a magyar futball is szóba került, hiszen nemrégiben mexikói vezetőedző érkezett hazánkba a bajnok ETO FC-hez. Varini jól ismeri Efraín Juárez munkásságát, és kifejezetten bizakodó őt illetően.

Tizenegyedik idényét kezdi a Dabas férfi kézilabdacsapatának kispadján Tomori Győző. Még 2016-ban vette át az akkor másodosztályú gárda irányítását, s rögtön feljutott vele az élvonalba. Az előző idény végén, nyolc év után búcsúzott az NB I-től, de a szakember – és számos meghatározó játékosa – nem hagyta el a klubot, amely azonnal visszajutott vele az első osztályba. Az edzőnek az elmúlt idényben volt egy NB I-es szintű sora, hozzájuk kellett felzárkóztatnia azokat a fiatalokat, akik a klub utánpótlásából jöttek vagy a NEKA-tól érkeztek. Ez sikerült, a Dabas kilenc ponttal előzte meg az Egert a végelszámolásnál, a balátlövő Zdolik Bence pedig gólkirály lett. A fiatalokból és tapasztalt játékosokból álló keret helytállt, és a magját adja az első osztálynak nekivágó keretnek is.

Meglepő átigazolást jelentette be a múlt héten a másodosztály Piros csoportjába kieső Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata: a korábbi magyar válogatott Pongó Máté Zalaegerszegen folytatja pályafutását. A kék-fehérek láthatóan igyekeznek, Tóth Ádám csapatkapitány köré erős gárda épül, a magyar mag túlnyomó részét sikerült megtartani. Az aktív Pongó testvérek idősebbike nyilvánvalóan kimagaslik majd a mezőnyből, s egy légiós is érkezik, illetve Nikola Lazicsot ültették le a kispadra, aki játékosként és edzőként is dolgozott már a zalaiaknál. Pongó Máté hosszú távra tervez a délnyugati megyeszékhelyen, nagyon bízik abban, hogy A-csoportos csapatban is szerepelhet Egerszegen.

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