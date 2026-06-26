Nemzeti Sportrádió

Leonardo Cuéllar örül, hogy Fekete Árpád és Marik György a gulyást a tacóra cserélte; Lenny Joseph: Kit érdekel a jegyzőkönyv, ez az én gólom volt Marokkó ellen!

SZ. M.SZ. M.
2026.06.26. 23:50
Címkék
Lenny Joseph Leonardo Cuéllar NS-ajánló

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

 

Leonardo Cuéllar örül, hogy Fekete Árpád és Marik György a gulyást a tacóra cserélte. A 19-szeres mexikói válogatott Leonardo Cuéllar pályafutásának első két edzője magyar volt. Fekete Árpád vezetésével az UNAM Pumas megszerezte története első trófeáit, Marik Györggyel pedig felért a csúcsra és bajnok lett. A klub ikonja szerint a két magyar szakember nemcsak sikereket hozott az egyetem csapatának, hanem egy egész generáció, többek között Hugo Sánchez karrierjét alapozta meg. Borsos László mexikói jelentése

Lenny Joseph: Kit érdekel a jegyzőkönyv, ez az én gólom volt Marokkó ellen! Néhány hónapja még csak nem is sejtette, hogy haiti válogatott lehet, most pedig a világbajnokságon sarokkal szerzett – hivatalosan öngólként elkönyvelt – gólt. Lenny Joseph, a Ferencváros 25 éves támadója a Marokkó ellen 4–2-re elveszített csoportzáró után pénteken Európába utazott, s hamarosan már a Fradival készül a klubidényre. Borbola Bence interjúja

Anthony Elanga megsiratta a továbbjutást. A svédek gólját szerző Anthony Elanga azt hitte, a Japán elleni döntetlen a búcsút jelenti a tornáról. Zombori András írása

A büszke ausztrálok szerint velük is számolni kell a vb-n. Az ausztrál válogatott 0–0-s döntetlent játszott Paraguayjal, így csoportja második helyén végzett, és története során harmadszor szerepelhet a világbajnokság kieséses szakaszában. Borbola Bence beszámolója

A portugáliai kolumbiaiaktól tartanak a portugálok. Az európaiaknál továbbra is Cristiano Ronaldo szereplése a fő beszédtéma, miközben az ellenféltől elsősorban a Portugáliában légióskodó Luis Suárezre és Richard Ríosra figyelnek. Gyenge Balázs háttéranyaga

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Lenny Joseph Leonardo Cuéllar NS-ajánló
Legfrissebb hírek

Jean-Marie Pfaff: Furcsállom, hogy negyven éve nem látjuk vb-n a magyar válogatottat; Fernando Fernández: A spanyoloknak a stílusuk a legveszélyesebb fegyverük

E-újság
Tegnap, 0:11

Joseph sarkazása után megszerezte első vb-gólját Haiti – videó

Foci vb 2026
2026.06.25. 00:14

A mexikói Pumasnál magyar edzők nevét áldják; az ETO megverte a Fradi ellenfelét

E-újság
2026.06.24. 23:55

Chema Rodríguez levonta a tanulságokat kapitánysága végén; Mexikóban már háromezer éve is labdával játszottak

E-újság
2026.06.23. 23:50

Messi és Messi!!!; Kenéz György: 70

E-újság
2026.06.23. 00:20

Lionel Messi: Amíg jól érzem magam, ott leszek a pályán; Kopasz Bálint: Ez a királyok viadala, a bajnok viselkedjen férfiként!

E-újság
2026.06.21. 23:59

Lamine Yamal még nem áll készen egy teljes mérkőzésre; Siklósi Gergely: Árnyékai vagyunk önmagunknak

E-újság
2026.06.20. 23:14

Így élte meg Mexikóváros a válogatott Dél-Korea elleni győzelmét; Ausztriában kell megismernie a győri futballistákat Efraín Juáreznek

E-újság
2026.06.19. 23:51
Ezek is érdekelhetik