Leonardo Cuéllar örül, hogy Fekete Árpád és Marik György a gulyást a tacóra cserélte; Lenny Joseph: Kit érdekel a jegyzőkönyv, ez az én gólom volt Marokkó ellen!

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Leonardo Cuéllar örül, hogy Fekete Árpád és Marik György a gulyást a tacóra cserélte. A 19-szeres mexikói válogatott Leonardo Cuéllar pályafutásának első két edzője magyar volt. Fekete Árpád vezetésével az UNAM Pumas megszerezte története első trófeáit, Marik Györggyel pedig felért a csúcsra és bajnok lett. A klub ikonja szerint a két magyar szakember nemcsak sikereket hozott az egyetem csapatának, hanem egy egész generáció, többek között Hugo Sánchez karrierjét alapozta meg. Borsos László mexikói jelentése

Lenny Joseph: Kit érdekel a jegyzőkönyv, ez az én gólom volt Marokkó ellen! Néhány hónapja még csak nem is sejtette, hogy haiti válogatott lehet, most pedig a világbajnokságon sarokkal szerzett – hivatalosan öngólként elkönyvelt – gólt. Lenny Joseph, a Ferencváros 25 éves támadója a Marokkó ellen 4–2-re elveszített csoportzáró után pénteken Európába utazott, s hamarosan már a Fradival készül a klubidényre. Borbola Bence interjúja

Anthony Elanga megsiratta a továbbjutást. A svédek gólját szerző Anthony Elanga azt hitte, a Japán elleni döntetlen a búcsút jelenti a tornáról. Zombori András írása

A büszke ausztrálok szerint velük is számolni kell a vb-n. Az ausztrál válogatott 0–0-s döntetlent játszott Paraguayjal, így csoportja második helyén végzett, és története során harmadszor szerepelhet a világbajnokság kieséses szakaszában. Borbola Bence beszámolója

A portugáliai kolumbiaiaktól tartanak a portugálok. Az európaiaknál továbbra is Cristiano Ronaldo szereplése a fő beszédtéma, miközben az ellenféltől elsősorban a Portugáliában légióskodó Luis Suárezre és Richard Ríosra figyelnek. Gyenge Balázs háttéranyaga

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