Bognár György: Már rá tudok lépni a lábamra; interjú a Szolnoki Olajbányász új finn trénerével

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Története során először hibátlanul, kapott gól nélkül zárta a világbajnoki csoportkört Mexikó futballválogatottja, a helyi sajtó mégis óvatosságra int az Ecuador elleni kieséses mérkőzés előtt. Ricardo López Si futballelemző kiküldött tudósítónknak, Borsos Lászlónak elmondta, a Javier Aguirre szövetségi kapitány által irányított válogatott stabilan védekezik, ám támadásban vannak hiányosságai – az Azték Stadion atmoszférája mindenesetre erőt adhat. „A szurkolók elkötelezettsége példamutató. Amikor ilyen összhang alakul ki a csapat és a közönség között, a lelátó maga is versenyelőnyt teremt. Kevés stadion hangulata fogható az Aztékéhoz, amikor a lelátó eléri a »forráspontját«. Ez kétségkívül előny Mexikónak.”

A Paks futballcsapatának vezetőedzőjével, Bognár Györggyel készítettünk interjút. Az előző idényt bronzérmesként záró együttes szakvezetőjét az egészségi állapotáról is kérdeztük, hiszen az előző bajnokság befejezése után kapott térdprotézist. „Már rá tudok lépni a lábamra, elhagytam a mankót, két-három hónap múlva teljesen rendben leszek.” Ami a csapatot illeti, visszatértek az előző idényben kölcsönadott játékosok, lassan majd le is kell szűkíteni a keretet 28 tagúra. Bognár György tudja, a lehető legerősebb riválist kapták a Konferencialigában, ám vallja, a Paksnak rangot jelent, hogy a Panathinaikosz ellen léphet pályára.

A 2023-as vb-n a finn férfiválogatott másodedzőjeként dolgozó Mikko Larkas lett a Szolnok férfi kosárlabdacsapatának új edzője. A tréner az előző idényben a lengyel Trefl Sopottal kupát nyert, Szuperkupa-döntőben szerepelt, a FIBA Európa-kupában a második csoportkörbe jutott. Az Olajbányásszal „gyorsan ment a megegyezés, én is, a klub is mielőbbi megállapodást szorgalmaztunk. Ősztől a FIBA Európa-kupában szerepel, amelynek lebonyolítása megváltozott, hatos csoportokban tíz garantált meccse van a csapatoknak, reméljük, lesz egy kis szerencsénk a sorsolásnál. Az előzőnél gyorsabb csapatot szeretnék építeni, az egyszerű és gyors játék híve vagyok, amelynek alapja az agresszív védekezés.”

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