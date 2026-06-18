Messi lába előtt hever a világ; Mexikóból jött a Győr új edzője

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Lionel Messi elképesztő: mesterhármas és első hely az örök góllövőlistán. Az argentin zseni az algériaiak elleni triplával befogta Miroslav Klosét, és alighanem csak idő kérdése, hogy elmozduljon a 16 gólról. Ugyanakkor a portugálok ugyanabba folyóba léptek, mint pár napja a spanyolok, csak ők nem a Zöld-foki-szigetekkel, hanem a Kongói DK-val nem bírtak… Tudósítások, beharangozók, értékelések, sztorik és mexikói helyszíni beszámolók Borsos Lászlótól – világbajnokság a Nemzeti Sportban összesen nyolc oldalon.

A Paks és a Debrecen is megkapta a beosztását, az ETO meg az új edzőjét. Sorsoltak a Konferencialigában is, a győriekhez pedig Borbély Balázs elárvult helyére egyenesen Mexikóból Efraín Juárez érkezett – magyar futballhírcsokor egy oldalon.

Molnár Attila alig hitte el, hogy nincs előtte senki. 400 méteres klasszisunk pályafutása eddigi legrangosabb szabadtéri sikerét aratta Ostravában kedd este. Szendrei Zoltán ott járt, és hosszabb interjút is készített a magyar atlétika egyik legfényesebb csillagával.

Szatmári András újra a dobogón. Megvan az első magyar érem az Eb-n: Antonyban a férfi kardozók egyéni viadalán Szatmári András harmadik lett. Kovács erika a helyszínről mesélte el, hogyan.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!