Nemzeti Sportrádió

Exkluzív Stopira-interjú a spanyolok elleni bravúr után; Németh Nándor várja Milákot a váltókba

L. P. I.L. P. I.
2026.06.17. 00:31
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A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

 

Az üzbég futball felemelkedéséről ír Borsos László. A magyar idő szerint csütörtök hajnalban esedékes mexikóvárosi Üzbegisztán–Kolumbia meccs előtt a Nemzeti Sport helyszíni tudósítója megvizsgálta, miként és miért jutott el a közép-ázsiai posztszovjet ország csapata újoncként a vb-re. És persze ebben a csoportban ezen a játéknapon Cristiano Ronaldo Portugáliája is bemutatkozik a világbajnokságon… Címlapsztori két oldalon.

Stopira ki nem hagyta volna életéből a világbajnokságot. A spanyolok ellen bravúros döntetlennel kezdő Zöld-foki-szigetek válogatottjának exfehérvári tagja Borbola Bencének azonnal felvette a telefont, és lerántotta a leplet a zöld-foki csoda hátteréről…

A férfi kézikapitány Chema Rodrígueznek megköszönték… Vincze Szabolcs a kézilabda-szövetség döntésének hátteréről, névjeggyel, múltidézéssel és infografikával.

A Mercedes Barcelona után kénytelen átgondolni a csapatstratégiát. A Lewis Hamilton győzelmével záruló Katalán Nagydíj után el kell gondolkodniuk Toto Wolfféknak a folytatást illetően, mert a csodálatos kezdődő idénynek még messze nincs vége. Zsoldos Barna helyzetelemzése.

Németh Nándor mindenképpen érmet vár magától a párizsi Eb-n. Vb-bronzérmes, olimpiai negyedik gyorsúszónk a „Milán-fóbia” ellenére váltótagként azért megúszta a méregerős szintidőt, és a váltókkal együtt feltétlenül dobogós helyezésekben bízik. No meg abban, hogy ezekben a váltókban végre Milák Kristóf is vízbe száll… Kovács Erika interjúja.

 

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