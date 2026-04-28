BL-csúcsrangadó Párizsban – Budapestért; Győr–Brest a final fourban

A Nemzeti Sport

keddi számából ajánljuk:

Kezdődik az utolsó előtti felvonás a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Nincs vita, hogy a keddi Paris Saint-Germain–Bayern München meccs az ínyenceknek való futballcsemege lesz, de ez nem jelenti azt, hogy a végső győztes nem az Atlético és az Arsenal párharcából érkezik majd május 30-án a Puskás Arénába… Címlapsztori két oldalon.

Két ponttal csökkent, de elégnek tűnik az ETO előnye. A Debrecenben elért győri döntetlennel közelebb került a Fradi, de Szasa Sztevanovics, a legutóbbi győri bajnokcsapat kapusa szerint egykori klubja a legjobb Magyarországon, és a hátralévő két fordulóban már nem fog hibázni… Lenny Joseph szerint a Fradi sem, de ez könnyen lehet, hogy csak az ezüstre lesz elég. NB I-es forduló-visszapillantó két oldalon.

Sorsoltak a budapesti női kézilabda BL négyes döntőjére. A címvédő győriek a francia Brest ellen tehetik meg az első lépést a BL-trófea felé, míg Vámos Petra és Albek Anna, avagy a Metz a bukarestiekkel találkozik. A BL-sorsolásról Papp Bálint írása és Skaliczki László szakvéleménye.

Érdi Mária betegség után nyert Grand Slam-bronzérmet. Világbajnok vitorlázónknak megjött az étvágya, és úgy véli, ha ilyen előzményekkel így tudott teljesíteni, akkor az adriai Európa-bajnokságra is éremért utazhat. Vincze Szabolcs interjúja.

…és ha kedd, akkor Junior: az Alkmaar magyar tehetségével, Kovács Bendegúzzal, a veszprémi kézitehetség Juhász-Tóh Zalánnal és az U18-as fiú hoki-vb-vel.

