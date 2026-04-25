Lang Ádámra különleges mérkőzésre vár vasárnap; az ETO bekerült a négyes döntőbe, az FTC nem

Lang Ádámra különleges mérkőzésre vár vasárnap: a Debreceni VSC 33 éves, hetvenszeres válogatott belső védője korábbi egyesülete, az ETO FC ellen lép pályára, amellyel a 2012–2013-as bajnoki idényben aranyérmet szerzett. „Győrhöz különleges érzelmek kötnek, három évet futballoztam az ETO-ban, s könnyen lehet, ha 2015-ben nem sorolják vissza a klubot az NB III-ba, még tovább maradtam volna – mondta lapunknak a DVSC futballistája. – Évente összejövünk egyszer, nosztalgiázunk, jó viszonyt ápolok korábbi játékostársaim közül például Koltai Tamással, Dudás Ádámmal, Völgyi Dániellel vagy éppen Lipták Zoltánnal, aki jelenleg az ETO pályaedzője – vasárnap azonban félre kell tennem az érzelmeimet, a DVSC sikeréért dolgozom és teszek meg mindent.”

Osváth Attila hat és fél évig futballozott Pakson, mielőtt februárban a Ferencvárosba igazolt. „Nagy mérkőzés lesz a Paks ellen, a győri vereségünk után muszáj a bajnokságból hátralévő három fordulóban győzni. A kupában visszavágtunk az ETO-nak, abból a sikerből tudunk erőt meríteni” – mondta lapunknak a 30 éves szélső középpályás, aki persze jól ismeri a paksi csatárokat. Korábbi csapattársai közül többekkel tartja a kapcsolatot, ám ha beszélgetnek, nem feltétlenül a labdarúgás a téma. „Hamar sikerült beilleszkednem az Üllői úton, eleinte a játék is jól ment, ám az utóbbi néhány mérkőzésen nem olyan volt a teljesítményem, mint amilyet elvárok magamtól. Ha vasárnap lehetőséget kapok, szeretnék újra bizonyítani” – mondta az ötszörös válogatott játékos.

A zsúfolt versenynaptár miatt áprilisban végén rendezték meg a kajak-kenu-válogatót, ráadásul a korábban megszokott kettő helyett mindössze egy viadal döntött az egyéni és párosindulókról a szegedi világkupára, amely kiemelt jelentőségű, hiszen eredményei beleszámítanak az olimpiai ranglistába, amely alapján szétosztják majd a Los Angeles-i kvótákat. A férfi kajakosoknál két tokiói olimpiai bajnok uralta a távokat: 200 méteren Tótka Sándor győzött Kurucz Levente előtt, míg 500-on és 1000-en Kopasz Bálint diadalmaskodott. A tavaly három Eb-aranyat szerző, a milánói vb-n 1000 méteren aranyérmes Csikós Zsóka két egyes versenyszámot nyert meg, párosban Ujfalvi Laurával diadalmaskodott. A két szövetségi kapitány, Tóth Dávid és ifj. Foltán László értékelt.

