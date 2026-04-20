Győzelmével közel került a bajnoki címhez az ETO; A Veszprém trófeára váltotta a papírformát a Tatabánya ellen

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Az NB I-es idény legjobb mérkőzését hozta az ETO FC és az FTC (arany)rangadója, nemzetközi összevetésben is megállta a helyét az összecsapás (a legmagasabb, ötcsillagos osztályzatot is érdemelt), s a megannyi izgalom egyik legfontosabb részletét a hazai Bánáti Kevin győztes gólja jelentette – a győriek most már a bajnoki cím kapujában vannak! Részletes beszámoló, értékelések, elemzések a hétfői Nemzeti Sportban

Szoboszlai-gólpassz, a Liverpool legyőzte az Evertont. Először találkozott egymással a vadonatúj Hill Dickinson Stadionban az Everton és a Liverpool, a végig kiegyenlített csatát az utolsó pillanatban született gól döntötte el, amelyet a századik PL-mérkőzését játszó Szoboszlai Dominik készített elő. Gyenge Balázs helyszíni tudósítása

A Veszprém trófeára váltotta a papírformát a Tatabánya ellen. A One Veszprém HC 34–22-re legyőzte a Mol Tatabánya KC-t a férfi kézilabda Magyar Kupa vasárnapi döntőjében Győrben. Az Építők 32. alkalommal hódította el a trófeát. Szendrei Zoltán beszámolója

Delaney Collins: A szíve volt a csapat legnagyobb erőssége a világbajnokságon. A feljutás nem sikerült a magyar női jégkorong-válogatottnak a hazai rendezésű divízió 1/A-s világbajnokságon, a budapesti tornát ezüstéremmel zárta Delaney Collins csapata. A szövetségi kapitánnyal Beke Zsombor beszélgetett

Mekkora dobásra elég a biztató forma? Hétfőtől a tiranai Feti Borova Csarnokban rendezik meg a birkózók Európa-bajnokságát, amelyen magyar színekben 17 versenyzőért szoríthatunk. A szakági szövetségi kapitányokkal elemeztük, mire lehet képes a válogatott. Krasznai Bence írása

