ETO–Fradi: bajnoki döntőnek is beillő ütközet; Szenzációs meneteléssel védte meg Eb-címét Özbas Szofi

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A labdarúgó NB I tavaszi csúcsrangadója előtt ETO FC szélsője, Schön Szabolcs úgy nyilatkozott, a Ferencvárosnak biztosan nem elég a döntetlen Győrben, míg Szalai Gábor, az FTC középhátvédje úgy véli, az idényben játszott sok kiélezett csatából szerzett tapasztalat döntőnek bizonyulhat. A nagy érdeklődéssel várt találkozó előtt kétoldalas beharangozó a vasárnapi Nemzeti Sportban

Városi rangadón jubilálhat a Liverpoolban Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya az Everton ellen játssza 100. Premier League‑meccsét, a tét továbbra is a BL-indulás bebiztosítása. Gyenge Balázs liverpooli jelentése

A Veszprém és a Tatabánya is nagy csatában jutott be a Magyar Kupa döntőjébe. A Magyar Kupa elődöntőjében a Veszprém férfi kézilabdacsapata a rendes játékidőben 29–29-es döntetlent játszott a nagy rivális, címvédő Szegeddel, a szétlövést viszont az Építők nyerte meg, így bejutott a vasárnapi fináléba, ahol a NEKA-t legyőző Tatabánya lesz az ellenfele. Vincze Szabolcs beszámolója

Özbas Szofi szerezte meg a Grúziában versenyző magyar cselgáncsválogatott első érmét az Európa-bajnokságon. A BHSE dzsúdósa hiba nélküli teljesítménnyel ülhetett fel ismét a kontinens trónjára. Kapolcsi-Szabó Bence jelentése Tbilisziből

