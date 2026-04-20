Bánáti Kevin: Még nem nyertük meg…; Bor Barna: Nem tudják Özbas ellenszerét

Nem csitulnak a vasárnapi ETO–FTC hullámai. A tavasz bajnoki szuperrangadója után a győriek kerültek hárompontos előnybe, ám a győztes gólt szerző Bánáti Kevin figyelmeztet: még nem nyerték meg a bajnoki aranyat. Dibusz Dénes ugyanakkor nem akarja a játékvezetőre hárítani a győri gólt, ellenben rendkívül kritikus hangot ütött meg saját csapatának produkcióját illetően. Címlapsztori két oldalon.

Továbbra is kérdéses Szoboszlai Dominik liverpooli jövője. A 2028-ban lejáró szerződésű magyar válogatott középpályás esetleges hosszabbításáról az állandó tudósító, Gyenge Balázs számol be.

Battai Sugár megveregette a saját és edzője vállát a vk-győzelem után. Női kardozónk érthetően roppant boldog, ráadásul először vívott ilyen szintű versenyen honfitársa (Szűcs Luca) ellen elődöntőt, ami pluszban is emlékezetessé tette az athéni sikert. Kovács Erika interjúja.

Bor Barna szerint az Eb-dobogóhoz minimum két bravúr kell(ene). Cselgáncsozóink szövetségi kapitánya kellően kritikusan értékelte az Európa-bajnoki szereplést, Pupp Rékában szerinte benne maradt egy érem, viszont Özbas Szofi olyannyira rárúgta tavaly az ajtót a 70 kilós mezőnyre, hogy a riválisok azóta sem találják rá az ellenszert…

És még: női kézilabda BL-negyeddöntő és férfi kézilabda Magyar Kupa-döntő után; Pázmándi Kriszta-interjú a női hokisok divízió 1/A-as vb-jét követően; a Recco ellen készülnek a Fradi pólósai a BL-ben; Vitek Dárius az aranyért birkózik a tiranai Eb-n.

…és ha kedd, akkor Junior: a női kosárlabda utánpótlásával, az ifjúsági fiú vízilabda-bajnoki finissel és a hónap utánpótlásedzőjével.

