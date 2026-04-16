Aranycsata telt ház előtt az NB I-ben; muszáj gólokat ütni az olaszoknak

A Bayern München fantasztikus futballt hozó párharc során kettős győzelemmel búcsúztatta a Real Madridot a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, míg a másik ágon az Arsenalnak a gól nélküli döntetlen is elég volt szerdán a továbbjutáshoz a Sporting ellen, a PSG a Liverpool, az Atlético Madrid pedig az FC Barcelona keddi kiejtésével került közelebb a május 30-i budapesti döntőhöz. A Real edzője, Álvaro Arbeloa élesen kritizálta Slavko Vincic játékvezetőt, aki két madridinak mutatta fel a piros lapot: „Nyilvánvaló, hogy nem volt kiállítás, s a játékvezető azt sem tudta, hogy korábban felmutatott már egy lapot Camavingának. Ezzel tönkretett egy izgalmas, kiegyenlített, hosszabbításra álló párharcot.”

Vasárnap jön az NB I-es labdarúgó-bajnokság legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzése, az ETO FC és a Ferencváros találkozója. Amelyik csapat nyer, karnyújtásnyira kerül a bajnoki címhez. „A helyzeteink mindig megvannak, biztos vagyok benne, hogy most is meglesznek, úgyhogy sok múlik azon, miként használjuk ki a lehetőségeinket. Ha sikerül hátul nullára lehozni a meccset, szerintem miénk lesz a három pont” – mondta a győri Csinger Márk. Az FTC kapusa, Dibusz Dénes szerint „abszolút háromesélyes a mérkőzés. Számunkra az sem tragédia, ha egy egy pontot szerzünk.”

A statisztika alapján az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság alapszakaszának legértékesebb játékosa a címvédő Szolnok amerikai centere, Brady Skeens lett. A 30 éves légiós 22 bajnokin 15.8 pontot és 10.9 lepattanót átlagolt. „Korábbi pályafutásom során csak egy bajnokcsapatban játszottam, de azt az aranyat nem tartom igazinak, mert Kanadában az Edmonton Stingersszel megszerzett elsőség értékét csökkenti, hogy ott mindössze három hónapig tart a bajnokság. A Magyar Kupát már elhódítottuk februárban, aminek nagyon örültünk, de nem az volt a prioritás, hanem a bajnoki cím” – mondta lapunknak.

A magyar többségi tulajdonú FC Kassa drámai csatában búcsúztatta ősi riválisát, az Eperjest a Szlovák Kupában, és május 1-jén a döntőben léphet pályára a Zsolna ellen. Az FC Kassa igazgatójának, Geri Ádámnak sokan gratuláltak a továbbjutás után, s van is mihez, mert a rossz idénykezdés után kiegyenesedett a csapat, jó futballt játszik, nő a nézőszám, és most bejutott a kupadöntőbe. Novemberben aligha akadt volna bárki, aki akár egy fillért is tett volna arra, hogy a gárda idáig jut. Akkor még kiesőjelöltként emlegették, mára azonban tizenhat mérkőzés óta veretlen, és az évad egyik legjobb formában lévő együttesévé vált.

Koleszár Mihály harmadikként végzett a 2026-os idény első öttusa-világkupaversenyén Kairóban – leginkább az tölti el örömmel, hogy mostanra nemcsak egy-egy alkalommal ér el kiugró eredményt, hanem versenyről versenyre sikerül jól teljesítenie. A Csepel SC 24 éves öttusázója az elmúlt idényben Kairóban és Budapesten második lett, ezúttal bronzérmet szerzett. A tavaly egyéniben Európa-bajnoki ezüstérmes, csapatban, valamint Guzi Blankával vegyes váltóban kontinensbajnok versenyzőt állítása szerint már az is elégedettséggel töltötte el, hogy igen erős mezőnyben viszonylag könnyedén jutott be a vasárnapi döntőbe.

