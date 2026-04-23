A Fradi lesz a ZTE ellenfele az MK-döntőben; Szucsánszki Zita: Mindent a Fradinak köszönhetek

Interjút adott lapunknak a Football Forum Hungaryn előadást tartó Lars Gundersen, aki korábban két évig a Bodö/Glimt futballcsapatának adat­elemzője volt, s már két éve a Fokus nevű adatelemző cég vezérigazgatója. Továbbra is szoros a kapcsolata a klubbal, hiszen cége egyik fontos partnere a norvég klub. A Bodőnél folyamatos a szintlépés, aminek magyarázata, hogy „a klubvezetők nem dőltek hátra az első bajnoki cím után. Azt mondták, legyünk az északi régió legjobb csapata.” A stratégia része, hogy a klub inkább megtartja magas fizetésért a játékosokat, és csak akkor engedi el őket, ha az elit ligákból igazán értékes ajánlat érkezik értük.

Tizennyolc ferencvárosi év után Szucsánszki Zita eredetileg erőnléti edzőként érkezett Esztergomba, ám az élet úgy hozta, hogy játékosként is segítenie kellett csapatát, amelynél férje, Elek Gábor a vezetőedző. A 38 éves irányító nemrég jelentette be a visszavonulását. „Egyszer már bejelentettem a visszavonulásomat, amikor három éve eljöttem a Ferencvárostól, de aztán úgy alakult, mégis folytattam a kézilabdázást. A meccsen még jól vagyok, akkor visz az adrenalin, de előtte és utána elég nehéz. Ráadásul a hatéves kisfiammal sem tudok elég minőségi időt együtt tölteni.” Hozzátette: „Én mindig fradista leszek, sosem fogom megtagadni, aki egyszer odatartozott, örökké oda fog.”

A hullámzó alapszakaszt látva kevesen gondolták volna, hogy a Hydro Fehérvár AV19 az elődöntőig menetel az osztrák központú hoki­ligában, az ICEHL-ben. Az idény vége a klub életében is lezár egy fejezetet, az elmúlt időszakról, valamint a tervekről a Fehérvár AV19 SC elnöke, Gál Péter Pál nyilatkozott lapunknak: „Szeretnénk, ha az akadémiával és a magyar fiatalokkal való együttműködés elmélyülne, ebben Kiss Dávidra nagy szerep vár. Ő és Balika Bence is ebben a klubban nőtt fel, most új feladatkörökben bizonyíthatnak. Dávid felel a szakmai munkáért a jövőben, míg Balika Bence operatív igazgatóként folytatja. Szélig Viktor eddigi általános menedzsernek ezúton is őszintén köszönöm azt a sok munkát, amit beletett az elmúlt tíz évben.”

Egyre tisztábban látszik, hogy AIK és a svéd futballbajnokság megfelelő állomást jelent Csongvai Áron pályafutásában. A 25 éves magyar középpályás nemcsak stabil kezdő lett Stockholmban, hanem olyan terhelést, futballkultúrát és elvárásrendszert ismert meg, amely szerinte egyértelmű előrelépést jelentett az NB I után. A svéd klubban több poszton is bevetették, ami egyszerre jelentett kihívást és lehetőséget. „Játszottam hatosként, középhátvédként vagy éppen ötvédős rendszerben bal oldali futóként – mondta lapunknak. – Olyan is előfordult, hogy egész héten bal oldali szerepkörre készültem, majd a meccs előtt szólt az edző, hogy mégis jobb oldali belső védő leszek. A sok játékpercnek és feladatkörnek köszönhetően rengeteget tanultam az AIK-nál.”

