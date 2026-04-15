Szakértőink döntetlenre tippelik az ETO–Fradit; Vadnai Jonatánt norovírus döntötte le a lábáról

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Az NS kerekasztal című rovatunkban a mögöttünk hagyott hónap, ezúttal március legizgalmasabb témáit boncolgatjuk. A magyar futballválogatott március végén Szlovénia, három nappal később Görögország ellen lépett pályára, az NB I-ben vasárnap aranycsata következik, az ETO a Ferencvárost fogadja. A pótselejtező mérkőzéseivel véglegessé vált a nyári világbajnokság mezőnye, az olaszok ismét lemaradtak a tornáról. A három témában Csank János korábbi szövetségi kapitány, Pásztor József, a Békéscsaba szakmai igazgatója, korábbi 9-szeres válogatott középpályás, valamint Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora mondta el a véleményét. Ami a győri szuperrangadót illeti, mindhárom szakértőnk azt tippeli, hogy döntetlenre végződik a találkozó, és ezzel nyílt marad a bajnoki címért zajló versenyfutás.

Kilencvenhat éves korában meghalt José Emilio Santamaría, a legendás futballista haláláról egykori klubja, a Real Madrid számolt be. Montevideóban született 1929. július 31-én, és az egyik helyi óriásklubban, a Nacionalban kezdte játékos-pályafutását, amellyel 1957-ig öt bajnoki címet nyert. 1957-ben szerződött Európába, a Real Madrid labdarúgója lett, és ott még nagyobb sikereket ért el: hatszor nyerte meg a spanyol bajnokságot, egyszer a kupát, s emellett négyszeres BEK-győztes is volt. 1958-tól 1966-os visszavonulásáig csapattársa volt Puskás Ferenc is. A magyar klasszissal együtt szerepelt az 1962-es chilei vb-n, amely csalódással zárult, hiszen a spanyolok nem jutottak tovább a csoportjukból, a két mérkőzésen szereplő Santamaría a torna után már nem kapott meghívót.

Túl vagyunk az idény első nagy vitorlásversenyén, a palmai Grand Slamen, amelyet remekül kezdett olimpiai és világbajnoki negyedik, Európa-bajnoki ezüstérmes vitorlázónk, Vadnai Jonatán, de hiába lett harmadik az első futamon, másnap már nem tudott vízre szállni, mert norovírus döntötte le a lábáról, s négy napba telt, mire rendbe jött. „Az első baljós jel az volt, amikor a ciprusi edzőpartnerem megbetegedett, mert a nemzetközi csapatommal egy hotelben laktunk” – emlékezett vissza lapunk megkeresésére Vadnai Jonatán, aki utólag rakta össze, hogy az ő hoteljükből indulhatott ki a betegség: sokan lettek rosszul ott, több olasz versenyzőt kórházba kellett szállítani, a baráti köréből is többen feladták a viadalt. A magyar versenyző most azért dolgozik, hogy fizikailag visszahozza magát a megfelelő szintre, és a második Grand Slam-versenyen, a franciaországi Hyeres-ben jól teljesítsen.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!