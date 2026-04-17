Lenny Joseph: Bátornak és hatékonynak kell lennem a kapu előtt; Arne Slot: Elegendő ideig pihentünk a PSG után

A NEMZETI SPORT SZOMBATI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

A Paris Saint-Germain akadémiáján nőtt fel, így megszokta, hogy nyomás alatt kell teljesítenie: Lenny Joseph, az FTC csatára az ETO elleni győri, 19.30 órakor kezdődő rangadó előtt Borbola Bencének elmondta, nem izgul, tudja, a kapu előtt kíméletlennek kell lennie

Arne Slot: Elegendő ideig pihentünk a PSG után. A Liverpool holland edzője, Arne Slot szerint az intenzív BL-próbatételt követően nem a fáradtság, hanem az Everton jó formája jelenti a valódi kihívást az új stadionban rendezendő derbin. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Ritka az ilyen: az első nap lesz az izgalmasabb. Szombaton és vasárnap a győri Audi Arénában a címvédő Szeged, a Veszprém, a Tatabánya és a NEKA élvonalbeli együttese méri össze erejét a férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjében, amelynek esélyeit kicsit megvariálta, hogy a két legnagyobb csapat már az elődöntőben összecsap egymással. Vincze Szabolcs beharangozója

Fritsch Róbert: Az aranyéremért utazom az Eb-re. Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémián tartott sajtónyilvános edzést a birkózóválogatott, amely hétfőtől Tiranában bizonyíthat az Európa-bajnokságon. Krasznai Bence írása

Tóth Amarissa: Bizonyítani akartam! A 23 éves versenyző stabilan teljesítve a háromból két párharcban is vezetéshez juttatta az osztályozót kiharcoló magyar csapatot a Billie Jean King-kupában. A kiváló teniszezővel Szeleczki Róbert beszélgetett

