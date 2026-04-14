Nem jönnek Szoboszlaiék a Puskásba…; Rasovszky: irány Los Angeles!

Miután Liverpoolban is kikaptak, Szoboszlaiék kiestek a BL-ből. A címvédő PSG kettős győzelemmel jutott tovább, és egy gólt az Atlético is megőrzött Barcelonában szerzett előnyéből. Szerdán pedig Arsenal–Sporting és Bayern–Real Madrid, nem fogunk unatkozni – BL-tudósítás és -beharangozó két oldalon.

Utolérte, sőt meg is előzte a Fradi az ETO-t. A labdarúgó Nb I-ben pótolták az utolsó elhalasztott meccset, és a Ferencváros több győzelmének köszönhetően immár a tabella élén áll – folytatás vasárnap Győrben!

Európa sztárligái tele vannak fiatal magyar kapusokkal. Nemcsak Yaakobishvili Áron vagy Pécsi Ármin pallérozódik a nagyok között, de rajtuk kívül is sokak kezében ott van a marsallbot. Címlapsztori két oldalon.

Rasovszky Kristóf célba veszi Los Angelest! A héten a soproni nagymedencés országos bajnokságon úszó olimpiai bajnok Kovács Erikának beszélt a Párizs óta eltelt időszakról és az immár eldöntött folytatásról is.

Tóth László távozik a dzsúdósok éléről. A majdnem három évtizede regnáló elnök az európai szövetség élén végzett munkájával indokolta a döntést Kapolcsi-Szabó Bencének, utódként pedig leginkább az olimpiai bajnok Kovács Antalt tudná elképzelni.

