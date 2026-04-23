Kézilabdakörkép: 14 magyar góllal nyert az Elverum

Lukács Péter és Máthé Dominik is hét góllal járult hozzá az Elverum HB 33–32-es győzelméhez a Fjellhammer otthonában a norvég férfi kézilabda-bajnokság negyeddöntőjének második, szerdai mérkőzésén.
A liga honlapja szerint az alapszakaszgyőztes vendégeknél Lukács Péter kilenc, Máthé Dominik egy gólpasszal zárt. Csapatuk 2–0-s összesítéssel megnyerte a párharcot, így az elődöntőbe jutott.
Tóth Rajmond négy találatával a Rebi BM Cuenca otthon 31–30-ra nyert a CB Ciudad de Logrono ellen a spanyol Király-kupa nyolcaddöntőjében. A vendégeknél Pergel Andrej két gólt lőtt.
Korsós Dorina öt és Töpfner Alexandra egy gólja ellenére a Rapid Bucuresti hazai pályán 30–28-ra kikapott az SCM Universitatea Craiovától a női Román Kupa negyeddöntőjében.
