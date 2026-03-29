Schön Szabolcs: Képszakadás…; Juhász Roland: Liverpool–Barca BL-döntőt!

2026.03.29. 23:12
A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Boldog és megkönnyebbült játékosok a magyar–szlovén után. Marco Rossi válogatottja még szombaton 1–0-ra nyert idei első meccsén, s a lefújás után Osváth Attila, Vitális Milán és Baráth Péter beszélt az érzéseiről, Borbola Bence részletesen elemezte a történteket, a gólszerző Schön Szabolcs pedig így emlékezett a mindent eldöntő találatra: Képszakadás… Címlapsztori két oldalon.

Juhász Roland a BL-döntő nagyköveteként adott interjút. A korábbi 95-szörös válogatott védő Saliga Norbertnek nemcsak jövőbeni terveiről és a szombati válogatott mérkőzésről, hanem arról is beszélt, hogy kedvenc Barcelonáját és Szoboszlaiék Liverpoolját várja a döntőbe, de nagyon erősnek tartja a PSG-t és a Bayernt is.

Ki lesz az Anfield Roadon Mohamed Szalah utódja? A nyáron távozó egyiptomi klubikon pótlására több opció is kering Angliában, Judi Ádám ezeket vette górcső alá.

Kimi Antonelli már az összetettben is vezet a Formula–1-ben. A Mercedes-pilóta Japán Nagydíj-győzelméről, reakciókkal, statisztikákkal és nyilatkozatokkal Zsoldos Barna két oldalon számolt be.

…és ha hétfő, akkor Népsport +4 oldalon: az 1986-ban a BS-ben rendezett Cibona–Zalgiris kosárlabda BEK-döntővel; az 50 éves Clarence Seedorffal; a 100 éve született F1-legendával, Jack Brabhammel és a világ legidősebb sportlapjával, a 130 éves La Gazzetta dello Sporttal.

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat
A koszovói kistigris – Csinta Samu publicisztikája

Foci vb 2026
58 perce

Egy csatár védelmében – Thury Gábor jegyzete

Magyar válogatott
58 perce

Dupla Tízes: Szalah bejelentése segíthet a Liverpoolnak a BL-rájátszásban?

Bajnokok Ligája
4 órája

Győztes tavaszi rajt Szlovénia ellen; Csercseszov aggódik a vb miatt

E-újság
23 órája

Marco Rossi: Én sem szólok bele mások munkájába, Arne Slot se tegye; Pécsi Ármin: Liverpoolban mindenben tudok fejlődni

E-újság
2026.03.27. 23:40

Tóth Alex: A játék most különösen fontos lenne nekem; Németh Krisztián: Jó érzéssel hagyok fel a labdarúgással

E-újság
2026.03.26. 23:58

Jönnek a világbajnoki pótselejtező elődöntői; Kocsis Dominik csalódna, ha a DVSC lecsúszna a dobogóról

E-újság
2026.03.25. 23:50

Mind a négy meccset meg kell nyernünk; Papp László: 100

E-újság
2026.03.24. 23:15
Ezek is érdekelhetik