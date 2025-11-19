Mi már csak tv-n nézzük, de 6 hely még kiadó; két Márton az olimpiai dobogón?

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

22 válogatott már reménykedik a vb-részvételben – mi nem vagyunk köztük… A FIFA csütörtökön sorsolja az európai és az interkontinentális pótselejtezőt, amelyekről még hat csapat eljut az ígéret földjére. Négy nappal a vasárnapi vereség után legalább azt megtudjuk majd, hogy a minket elbúcsúztató írek kik ellen harcolhatnak márciusban az utolsó kvóták egyikéért. Vb-helyzetkép és címlapsztori két oldalon.

Ivica Olic szerint a horvát fiatalok többet feszegetik a határaikat. Az egykori Bayern-sztár hazája U21-es válogatottjával nyert a mieink ellen, és Borsos Lászlónak tanulságos értékelést adott.

A Liverpool arccal ismét a Premier League felé fordul. Sokat nem rágódhatnak Szoboszlai Dominikék a vb-selejtezős kudarcon, hiszen szombaton már az egykor kétszeres BEK-győztes Nottingham Forestet fogadják az angol bajnokságban. Előzetes a válogatott hét után.

Egy hét a vb-rajtig, finisel a női kézilabda-válogatott. A norvégiai Posten-kupán zárja a világbajnoki felkészülést Golovin Vlagyimir együttese, és mások mellett a vb-favorit norvégokkal is összecsap. Megnéztük, milyen állapotban vannak a lányok…

Márton Luana és Viviana idehaza egymás ellen bemutatózott. Élesben nyilván sohasem küzd meg egymással a kétszeres világ- és az egyszeres olimpiai bajnok tekvandós, ám az ikrek feltett szándéka, hogy egyszer majd együtt álljanak fel egy olimpián a dobogóra… Fazekas Zoltán riportja.

…és még: gála lett a kézi BL-meccs vége Veszprémben, kikapott a férfi vízilabda BL-ben a Vasas, F1-es világbajnokot avathatnak Las Vegasban, Csizmadia Kolos mostanra felépült a Párizs okozta mélyrepülésből.

