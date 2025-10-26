Nemzeti Sportrádió

Tiago Goncalves bizonyítaná a liláknak, hogy megérte őt pénzért szerződtetni; Mbappé és Yamal külön csatáját hozhatja az idény első el Clásicója

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2025.10.26. 00:31
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Tiago Goncalves bizonyítaná a liláknak, hogy megérte őt pénzért szerződtetni. Tiago Goncalves szeret nyomás alatt futballozni, ezért is élvezi a játékot Újpesten – a portugál balhátvéd többek között mentalitása hátteréről, nehéz időszakáról és a Ferencváros elleni meccs hatásáról beszélt lapunknak. Borsos László interjúja

Sorozatban ötödször sújthat le a Real Madridra a Barcelona. A jelenlegi forma alapján nehéz megmondani, melyik csapat számít a 262. el Clásico esélyesének, a tavalyi teljesítmény mindenesetre a Barcelona, a hiányzók listája pedig Real Madrid sikerét vetít előre. Gyenge Balázs írása

A BL-címvédő Győr női kézilabda-csapata ezúttal simán nyert Debrecenben. Másfél évvel ezelőtt a DVSC-nek sikerült legyőznie a kisalföldieket, most erre esélyük sem volt, s a Fradi is magabiztos játékkal hozta el mindkét pontot Kaproncáról

Kós fejére került a második korona is. Carmel és Westmont után Torontóban is megnyerte az ötven hátat Kós Hubert – Fángli Henrietta már a 100 mell előfutamában országos csúcsot úszott, majd a döntőben tovább javította, ami ötödik helyet hozott a számára. Kovács Erika beszámolója

NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Kristoffer Zachariassen: Szeretném bebizonyítani, hogy a csapat hasznára vagyok; Lamine Yamal a Real Madridról: Csalnak és panaszkodnak

E-újság
2025.10.24. 23:41

„Ilyen nincs, és mégis van” – Egerszegi Krisztinát csodáljuk a legjobban

Úszás
2025.10.24. 10:00

Fradi-ünnep a nemzeti ünnepen; Egerszegi Krisztina szöuli sikere a Csodák csodája

E-újság
2025.10.23. 23:04

Dupla Tízes: Mbappé vagy Yamal? Alonso vagy Flick? Régi fényében csillogva jön az el Clásico

Spanyol labdarúgás
2025.10.23. 16:51

A Liverpool győzelmi kényszerben Frankfurtban; Kovács Patrik: Nem akartam tv-n nézni a darts-vb-t

E-újság
2025.10.21. 23:50

Népharag zúdult Gróf Dávidra; Mészáros Krisztofer két döntőben lesz érdekelt

E-újság
2025.10.20. 23:45

Gödörben a Liverpool; Újpesti pontszerzés a Fradi ellen, Varga Barnabással a kapuban

E-újság
2025.10.19. 23:58

Liverpool: vissza a győztes útra!; Tíz év után nyerne ismét derbit az Újpest

E-újság
2025.10.18. 23:58
Ezek is érdekelhetik