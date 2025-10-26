Tiago Goncalves bizonyítaná a liláknak, hogy megérte őt pénzért szerződtetni; Mbappé és Yamal külön csatáját hozhatja az idény első el Clásicója

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Tiago Goncalves bizonyítaná a liláknak, hogy megérte őt pénzért szerződtetni. Tiago Goncalves szeret nyomás alatt futballozni, ezért is élvezi a játékot Újpesten – a portugál balhátvéd többek között mentalitása hátteréről, nehéz időszakáról és a Ferencváros elleni meccs hatásáról beszélt lapunknak. Borsos László interjúja

Sorozatban ötödször sújthat le a Real Madridra a Barcelona. A jelenlegi forma alapján nehéz megmondani, melyik csapat számít a 262. el Clásico esélyesének, a tavalyi teljesítmény mindenesetre a Barcelona, a hiányzók listája pedig Real Madrid sikerét vetít előre. Gyenge Balázs írása

A BL-címvédő Győr női kézilabda-csapata ezúttal simán nyert Debrecenben. Másfél évvel ezelőtt a DVSC-nek sikerült legyőznie a kisalföldieket, most erre esélyük sem volt, s a Fradi is magabiztos játékkal hozta el mindkét pontot Kaproncáról

Kós fejére került a második korona is. Carmel és Westmont után Torontóban is megnyerte az ötven hátat Kós Hubert – Fángli Henrietta már a 100 mell előfutamában országos csúcsot úszott, majd a döntőben tovább javította, ami ötödik helyet hozott a számára. Kovács Erika beszámolója

