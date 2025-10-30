Mol Magyar Kupa: kiütések, szoros meccsek; Fazekas Gergő már nem újonc, de még nem elég tapasztalt

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Nagyüzem a magyar pályákon, forduló a labdarúgó Mol Magyar Kupában. A Ferencváros B-csapattal is négyet hintett a Békéscsabának, az ETO egyenesen kilencig jutott a Pilis ellen, ugyanakkor a Kazincbarcika majdnem elcsúszott – debütált a vakon sorsolt rendezés, és a kiscsapatok nem is tudták megnehezíteni idegenben a nagyok dolgát. Az MK-hétről minden, amit tudni érdemes négy oldalon.

Nyíregyházán Bódog Tamásé a kispad. Nem Pető Tamás, nem Márton Gábor, hanem Bódog lett a befutó, ő a tabellautolsónál Szabó István utódja. Cikk az edzőváltás hátteréről.

Fazekas Gergő tudja, hogy ő az első számú irányító. Európa-bajnokságra készülő férfi kézilabda-válogatottunk frontembere tisztában van vele, hogy már nem nevesincs kezdő, de azzal is, hogy még van mit rutinosodnia – a Wisla Plockban ugyanakkor klasszisok között csiszolódik, és ebből a válogatott is csak profitálhat. Vincze Szabolcs beszélgetése.

…és még: újabb Liverpool-botlás a Crystal Palace ellen; rekorder Willi Orbán a Német Kupában; nemzetközi meccsdömping kosárlabdában, jégkorongban és vízilabdában; zárkózik Verstappen a Formula–1-ben; Márton Viviana vb-ezüstje tekvandóban.

NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!