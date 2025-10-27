Nemzeti Sportrádió

Kós a hazai vb-n akar nagymedencés világcsúccsal nyerni; 60 éves Tamási Zsolt, Varga Barnabás felfedezője

2025.10.27. 23:35
A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Kós Hubert két világcsúcs után adott interjút a Nemzeti Sportnak. A világkupa-sorozat torontói záró fordulóját követően a pihenőidőszak szükségességéről, Bob Bowman dicséretéről, Párizs utóhatásairól és a 2027-es nagymedencés budapesti világbajnokságról is részletesen beszélt Kovács Erikának a 30. és a 30. rövid pályás magyar úszóvilágrekord büszke tulajdonosa – címlapsztori két oldalon.

Elhalasztották a Budafok–Soroksár NB II-es bajnokit. Gelei József utánajárt, mi történt a Promontor utcai kapcsolószekrényekkel…

Skribek Alen tudta, hogy a Fradi képtelen fordítani. A Zalaegerszeg első Üllői úti góljának szerzője a hétvége meglepetéséről beszél a 11. forduló visszapillantójában, de az Újpest debreceni összeomlása, a Paks veresége és a Kisvárda fordítása is megkapja az őt megillető felületet.

Tamási Zsolt 60 éves. Az egykor a Sándor Károly Akadémiát vezető, pedagógus vénájú mesternek nemcsak Németh Krisztiánék és Gulácsi Péterék köszönhetnek sokat, hanem a magyar labdarúgás is, mert ő fedezte fel az osztrák másodosztályban játszó Varga Barnabást. Somogyi Zsolt ünnepi beszélgetése.

Peák Barnabás magyar csapatban nyerne profi címet. Az immár az MHB Bank Ballan CSB-t erősítő országúti bringás abban azért nem hisz, hogy még egyszer megveri Tadej Pogacart, de Jakus Barnabásnak elárulta, hogy ez a 2017-es Tour de Hongrie-n hogyan sikerült neki…

…és még: zárásnak még egy arany a nyílt vízi Eb-n, veszprémi boldogság a Szeged-verés után, F1-es Spanyol Nagydíj Barcelonában, Dzunics Braniszlav-interjú a Kaposvár feljutása után.

NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

