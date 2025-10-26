Bernhard Seonbuchner: Szoboszlai Dominik példakép a fiatalok számára; Gianluca Zambrotta: Szívesen újrajátszanám a 2003-as BL-döntőt

Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Gianluca Zambrotta: Szívesen újrajátszanám a 2003-as BL-döntőt. Gianluca Zambrotta, a korábbi kiváló olasz védő a Vegas.hu szervezésében Budapestre érkezett közös szurkolás keretében megtekinteni a vasárnapi Real Madrid–Barcelona spanyol szuperrangadót. A csúcstalálkozó előtt lapunk munkatársa, Gyenge Balázs is beszélhetett a Juventus, a Milan és a Barcelona egykori klasszisával

Bernhard Seonbuchner: Szoboszlai Dominik példakép a fiatalok számára. A Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés napján adott interjút irodájában Bernhard Seonbuchner, a Red Bull Salzburg akadémiájának sportigazgatója, aki annak idején Szoboszlai Dominik edzője volt az osztrák klub utánpótlásában. Judi Ádám interjúja

A Real győzelmével és balhéval ért véget a madridi el Clásico. A Real Madrid egymást követő négy vereségért vágott vissza a Barcelonának, a katalánoknál a meccs előtt feszültséget keltő Lamine Yamal nem sok mindent csinált. Jude Bellingham viszont nagyszerűen futballozott, gólpasszt adott, és győztest gólt szerzett a Santiago Bernabéu Stadionban

Arne Slot: Csalódott vagyok, már megint. Bár Kerkez Milos gólt szerzett, Szoboszlai Dominik pedig a mezőny egyik legjobbja volt, az angol bajnok Liverpool sorozatban negyedik bajnoki vereségét szenvedte el szombat este – nem csoda, hogy Arne Slot menedzser kifakadt. Saliga Norbert írása

Kós Hubert: világcsúcs 100 háton is! Rekordeső a záró napon: magyar idő szerint szombat éjszaka Torontóban öt világcsúcs is megdőlt, köztük a férfi 100 háté is – Kós Hubertnek köszönhetően. Kovács Erika beszámolója

NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

