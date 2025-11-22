Nemzeti Sportrádió

Szomorkás szombat Liverpoolban; Szőke Alex tovább küzd Los Angelesért

2025.11.22.
Szomorkásan indult a szombat reggel a Mersey partján. A hajnalra elálló eső apró tükröket hagyott a járdán, a péntek esti mulatozások maradványai még fellelhetők voltak a város szegleteiben. A város ritmusa délután már az Anfield felé sodorta az embereket. A szurkolói énekek idővel aztán nemcsak a kocsmákban, hanem a lelátón is felerősödtek, s a szomorkásan induló reggelből a kezdésre már egy olyan nap kerekedett, amelyben mindenki hinni akart: a Liverpool képes lesz újra megtalálni az utat a győzelemhez. Egy Nottingham-szurkoló azonban helyszíni tudósítónknak azt mondta, bízik a Sean Dyche vezette Forestben, hogy nemcsak majd az Európa-ligában a magyar, hanem az angol bajnok ellen is helytáll. Neki lett igaza – helyszíni beszámolónk Liverpoolból.

Megvetette a lábát a felnőttek között Mészáros Emma 2025-ben – miközben a Trion SC 2006-os születésű öttusázója még bőven juniorkorú, stabil felnőttválogatott kerettaggá vált a magunk mögött hagyott idényben. A 2022-ben U17-es Európa-bajnok, két évre rá U19-es Eb-ezüstérmes versenyző lapunknak elmondta, a pörgés még nem ért véget az augusztus végi kaunasi felnőtt-világbajnoksággal. „A világbajnokság után még elindultam néhány futóversenyen, amelyeken minden évben részt veszek, de utána jutott idő pihenésre is. Vívóversenyeken is részt szoktam venni, illetve januárban, amikor kezdődik ott a fedett pályás idény, több atlétikai megméretésen indulunk a többiekkel az egyesületből. Mindezek remek motivációt is adnak, mert így a holt szezonban is van mire edzeni” – mondta lapunknak.

Szőke Alex, az ESMTK kötöttfogású 97 kilogrammos klasszisa Európa-bajnoki bronzéremmel és világbajnoki ötödik helyezéssel zárta az évet. „A tavalyi év nagy csalódás volt az olimpia miatt, Párizsba ugyanis nem jutottam ki. Aztán az alapozás elég jól sikerült, egyre nagyobb súlyokkal dolgoztam, s talán jobbá váltam, mint előtte bármikor. Ha az elmúlt három-négy évemet egyben nézzük, akkor nem rossz, hogy Eb-bronzzal és vébé-ötödik hellyel zártam az idei esztendőt, persze jobb lett volna, ha két érmet szerzek, de úgy fest, valamiért mindig a nehezebb utat kapom. Nem baj, küzdök tovább, a cél Los Angeles, addig ezek mind lépcsőfoknak számítanak” – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére Szőke Alex.

