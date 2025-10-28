Nemzeti Sportrádió

A Liverpoolnak Arne Slot miatt is győznie kellene; Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék

2025.10.28. 23:35
A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék. A márciusi vállműtétje után szinte teljesen felépült, amikor júliusban megtörtént a baj: Jászapáti Petrának a térdében elszakadt a keresztszalag, ezért nem lehet ott Milánóban – az Európa-bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó hosszú hónapok hallgatása után megtörte a csendet. Kovács Erika interjúja

A Liverpoolnak Arne Slot miatt is győznie kellene. A sajtóban a Liverpoolt irányító holland Arne Slot utódjairól írnak, így a Crystal Palace elleni Ligakupa-mérkőzésnek különösen nagy jelentősége lesz – miközben a csapat ászait, köztük Szoboszlai Dominikot is pihentetni kellene. Gyenge Balázs háttéranyaga

Márton Luana ismét világbajnok! Szenzációs menetelés végén szerzett aranyérmet a 67 kilogrammos olimpiai súlycsoportban versenyző tekvandósunk, Márton Luana, aki pályafutása második világbajnoki címét ünnepelhette a kínai Vuhsziban. Patai Gergely beszámolója

Hamiltont az ág is húzza – nem jön össze a ferraris áttörés. Tovább húzódik Lewis Hamilton dobogó nélküli sorozata ferraris színekben, pedig erős mexikói időmérős eredménye felcsillantotta a reményt az áttörésre. A brit klasszis kettős mércére panaszkodott időbüntetése miatt. Zsoldos Barna írása

NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Kós a hazai vb-n akar nagymedencés világcsúccsal nyerni; 60 éves Tamási Zsolt, Varga Barnabás felfedezője

E-újság
2025.10.27. 23:35

Bernhard Seonbuchner: Szoboszlai Dominik példakép a fiatalok számára; Gianluca Zambrotta: Szívesen újrajátszanám a 2003-as BL-döntőt

E-újság
2025.10.26. 23:50

Tiago Goncalves bizonyítaná a liláknak, hogy megérte őt pénzért szerződtetni; Mbappé és Yamal külön csatáját hozhatja az idény első el Clásicója

E-újság
2025.10.26. 00:31

Kristoffer Zachariassen: Szeretném bebizonyítani, hogy a csapat hasznára vagyok; Lamine Yamal a Real Madridról: Csalnak és panaszkodnak

E-újság
2025.10.24. 23:41

„Ilyen nincs, és mégis van” – Egerszegi Krisztinát csodáljuk a legjobban

Úszás
2025.10.24. 10:00

Fradi-ünnep a nemzeti ünnepen; Egerszegi Krisztina szöuli sikere a Csodák csodája

E-újság
2025.10.23. 23:04

Dupla Tízes: Mbappé vagy Yamal? Alonso vagy Flick? Régi fényében csillogva jön az el Clásico

Spanyol labdarúgás
2025.10.23. 16:51

A Liverpool győzelmi kényszerben Frankfurtban; Kovács Patrik: Nem akartam tv-n nézni a darts-vb-t

E-újság
2025.10.21. 23:50
