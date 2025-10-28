A Liverpoolnak Arne Slot miatt is győznie kellene; Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék. A márciusi vállműtétje után szinte teljesen felépült, amikor júliusban megtörtént a baj: Jászapáti Petrának a térdében elszakadt a keresztszalag, ezért nem lehet ott Milánóban – az Európa-bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó hosszú hónapok hallgatása után megtörte a csendet. Kovács Erika interjúja

A Liverpoolnak Arne Slot miatt is győznie kellene. A sajtóban a Liverpoolt irányító holland Arne Slot utódjairól írnak, így a Crystal Palace elleni Ligakupa-mérkőzésnek különösen nagy jelentősége lesz – miközben a csapat ászait, köztük Szoboszlai Dominikot is pihentetni kellene. Gyenge Balázs háttéranyaga

Márton Luana ismét világbajnok! Szenzációs menetelés végén szerzett aranyérmet a 67 kilogrammos olimpiai súlycsoportban versenyző tekvandósunk, Márton Luana, aki pályafutása második világbajnoki címét ünnepelhette a kínai Vuhsziban. Patai Gergely beszámolója

Hamiltont az ág is húzza – nem jön össze a ferraris áttörés. Tovább húzódik Lewis Hamilton dobogó nélküli sorozata ferraris színekben, pedig erős mexikói időmérős eredménye felcsillantotta a reményt az áttörésre. A brit klasszis kettős mércére panaszkodott időbüntetése miatt. Zsoldos Barna írása

NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!