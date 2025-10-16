A fontos és nagy gólok mestere Szoboszlai Dominik; Egyre közelebb a pótselejtezőhöz Magyarország

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:



A fontos és nagy gólok mestere Szoboszlai Dominik. Kivételes technikai képességei mellett vezéri erényeket csillogtat címeres mezben (is) a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, akinek Lisszabonban szerzett hajrágólja a sokadik nagy jelentőségű találata volt. Bodnár Zalán írása

Egyre közelebb a pótselejtezőhöz Magyarország. Sok még a kérdőjel a tizenkét európai világbajnoki selejtezőcsoport végeredményét illetően, Magyarország mindenesetre jó úton halad a pótselejtező felé, amelyben Marco Rossi szövetségi kapitány csapatáéhoz hasonló játékerőt képviselő együttesek szerepelhetnek. Mohai Dominik elemzése

Bárány Donát örül, hogy hasznos házi feladatokat kap. A DVSC csatára, Bárány Donát beszélt Cserháti Andrásnak a Paks elleni szombati rangadóról, az egyéni fejlesztés pozitív hatásairól és az önmagával való versenyzésről is

A fejlődés az igazi siker a KRC Genk akadémiáján. Lapunk munkatársa még a Ferencváros genki vendégjátéka során, az Európa-liga-mérkőzés előtti napokban meglátogatta a KRC Genk világhírű akadémiáját, ahol a technikai igazgatói posztot betöltő Koen Daerdennel arról beszélgetett arról, mi az utánpótlásműhely titka. Borsos László riportja

Benjamin Seskót és a sok kapott gólt is furcsállja a Manchester United korábbi kapuscsillaga. Peter Schmeichel, a klub legendás kapusa nem érti, miért szerződtették a nyáron Seskót Lipcséből – a szlovén válogatott csatár a Liverpool elleni vasárnapi rangadón megadhatja rá a választ. Smahulya Ádám háttéranyaga

Austinban még szorosabbá válhat a bajnoki harc a Formula–1-ben. George Russell szingapúri meglepetésgyőzelme után csak nagyon óvatosan latolgathatjuk az esélyeket a hétvégi Amerikai Nagydíj előtt, mindenesetre a bajnoki címért küzdő McLaren-pilóták visszatérnének az élre. Zsoldos Barna előzetese

Dina Márton és Peák Barnabás csatlakozik az MBH Bank Ballan CSB-hez. A magyar országúti bajnoki címvédő és a 2017-es Tour de Hongrie második helyezettje 2026-tól versenyez a csapat színeiben. Jakus Barnabás beszámolója

