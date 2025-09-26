Robbie Keane: A szurkolótáborunk volt a tizenegyedik játékosunk!; Szoboszlai Dominik ezúttal a támadók között játszhat

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Robbie Keane: A szurkolótáborunk volt a tizenegyedik játékosunk! Értékes pontot mentett a hajrában az emberhátrányban játszó Ferencváros az Európa-liga-rajton, a második félidei játékkal és a küzdőszellemmel elégedett volt Robbie Keane vezetőedző, és a játékosok is győzelemmel felérő döntetlennek nevezik az eredményt.

Szoboszlai Dominik ezúttal a támadók között játszhat. A hétközi Ligakupa-meccs utózöngéje lehet, hogy a Liverpool FC szombati bajnokiján Szoboszlai Dominik a korábbi fordulókhoz képest közelebb játszhat majd az ellenfél kapujához. A Crystal Palace elleni londoni mérkőzés kulcsszava a fegyelem lesz. Gyenge Balázs elemzése

Julián Álvarez villanásaiban bízhat az Atlético a madridi derbin. Gyengén kezdte az idényt az atléticós Julián Álvarez, de az előző fordulóban triplázott a Rayo Vallecano ellen, és reméli, hogy szombaton megverik a Real Madridot is. Smahulya Ádám írása

Esélyesként lép pályára a Győr és a Ferencváros. A válogatott szünet után folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre, a címvédő győri csapat Podgoricában építené tovább győzelmi sorozatát, míg a Ferencváros két vesztes meccs után megszerezheti első pontjait. Jakus Barnabás beharangozója

Jó esélye van visszajutni a csúcsra a DVTK-nak a női kosárlabda NB I-ben. A miskolciak erősnek tűnnek, kihívóik közül a Péccsel és a Sopronnal érdemes leginkább számolni. Győri Ferenc idényelőzetese

Vitek Dárius: Szerintem Mirzazadehet is elkaphatom! A nehézségek ellenére karrierje eddigi legsikeresebb évét tudhatja maga mögött a kötöttfogású nehézsúlyú birkózó Vitek Dárius, aki az áprilisi, somorjai Eb-n szerzett bronzérme után a Zágrábban rendezett világbajnokságon hatalmas bravúrral a második helyen végzett. Krasznai Bence interjúja

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!