„Beszéljenek kevesebbet, koncentráljanak a versenyzésre!” – ezt megkapták a Ferrari pilótái…

2025.11.11. 11:30
Kritikát kapott Charles Leclerc és Lewis Hamilton (Fotó: Getty Images)
A Ferrari ügyvezető elnöke, John Elkann azt várja a Formula–1-es istálló két pilótájától, hogy fókuszáljanak a vezetésre és beszéljenek kevesebbet.

John Elkann ügyvezető elnök azt követően fogalmazta meg intelmét Charles Leclerc-hez és a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonhoz, hogy sem a monacói, sem a brit pilóta nem fejezte be vasárnap a Brazil Nagydíjat. A csapat emiatt a negyedik helyre csúszott vissza a konstruktőri pontversenyben, miközben egyik versenyző sem nyert még futamot az idén.

A csapathoz az egész szezonban kritikusan viszonyuló Hamilton rémálomnak titulálta a hétvégét, míg Leclerc arról beszélt, hogy nem boldog, és nagyon lassúnak találta az autót, amellyel szenvedett a sprintfutam kvalifikációjában.

WEC - Bapco Energies 8 Hours of Bahrain
John Elkann (Fotó: Getty Images)

Elkann szerint a brazíliai versenyhétvége nagy csalódás volt, meglátása alapján ugyanakkor fejlődött a Ferrari az idény során.

„Fontos, hogy pilótáink a vezetésre összpontosítsanak és kevesebbet beszéljenek!” – vélekedett.

A Ferrari 362 ponttal áll a negyedik helyen a konstruktőri rangsorban, Elkann szerint azonban megszerezhető a második pozíció a hátralevő három futamon, ehhez a 398 pontos Mercedest és a 366 ponttal álló Red Bullt kellene megelőzniük.

 

