A döntőt célozza meg a Honvéd a vízilabda Konferenciakupában

Magyar zászló az utrechti uszoda lelátóján: a hágai konzulátus dolgozói a helyszínen szurkoltak a Honvéd férfi vízilabdacsapatának, amely a mögöttünk hagyott hétvégén a Konferenciakupa első selejtezőtornáján szerepelt. Az újonnan létrehozott nemzetközi sorozatban nem volt könnyű felmérni az erőviszonyokat, ezért jól jött, hogy a pénteki nyitányon a legkönnyebb ellenféllel, a házigazda UZSC-vel találkoztak a fővárosiak. A sima, 24–10-es siker másnapján az olasz Posillipo szétlövésben legyőzte Szivós Márton együttesét, amely így 12 órával később ki-ki meccset játszott a görög PAOK-kal a továbbjutásért. Rövid pihenő ide vagy oda, az első negyed után beindult a Honvéd-henger, a 15–8-as győzelemmel meglett a kvartett második helye.

Hat forduló után négy fővárosi csapat, a Ferencváros, a BVSC, a Vasas és a Honvéd áll hibátlan mérleggel az élvonalbeli férfi vízilabda-bajnokságban. A következő játéknapon, szombat este tévés rangadót rendeznek, Szivós Márton együttese a Szolnokot fogadja, amelyet szeptember végén ötméteresekkel győzött le a Magyar Kupa elődöntőjében. „Hozzánk hasonló csapattal, kemény ellenféllel találkoztunk, ki-ki meccsre számítunk – hangsúlyozta Csoma Kristóf. – Ha sikerülne legyőznünk a szolnokiakat, valamelyest leszakíthatnánk őket, ezáltal tennénk egy lépést a négy közé kerülésért. Eddig jól teljesítünk az idényben, de a szombati lesz az első rangadónk, amelyet feltétlenül szeretnénk megnyerni. A folytatásban is mindent beleadunk, mert az a célunk, hogy szinte hibátlan őszt zárjunk.” Miközben a Honvéd már a hétvégi bajnokira készül, a Tisza-partiakra vár még egy fontos feladat, csütörtök este a spanyol Barcelonát fogadják a második számú nemzetközi sorozatban, az Eurokupában. Hatról a hétre jutnának a fővárosiak

„Szeretjük ezeket az utazásokat. Együtt vagyunk, még jobban összecsiszolódunk, valamint megismerünk más játékstílusokat, amelyekből rengeteget tanulhatunk – mondta Csoma Kristóf, a Honvéd vb-ezüstérmes kapusa a Nemzeti Sportrádiónak. – Az olaszok például nagyon jól fogták a szorost, labdákat szereztek, tanulságos volt a szombati mérkőzés. Kár, hogy a legvégén kiénekelték a sajtot a szánkból: hiába védekeztünk jól háromszor is, mindig visszapattant hozzájuk a labda, aztán bekotorták a kipattanót. A szétlövés után este fél tizenegykor értünk vissza a hotelbe, másnap reggel kilenc harminckor játszottunk, mégis kézben tartottuk a görögök elleni meccset. Két-három balszerencsés gólt kaptunk, de nagyon sok blokkunk volt, elöl is hatékonyak voltunk.”

Ha már hatékonyság: a nyáron érkező légiósok ezúttal sem tétlenkedtek, Lazar Vicskovics és Nikola Moszkov egyaránt megszórta a riválisokat, de a többiek is kivették a részüket a továbbjutásból. Szembetűnő volt, hogy a Honvéd beállós védekezésével szinte egyáltalán nem tudtak mit kezdeni az ellenfelek. Csoma Kristóf szerint rendkívül hatékonyan működik ez a felállás, amelyet sok gyakorlással igyekeznek tökélyre fejleszteni.

„Nagyon jól játsszuk mostanában a beállós védekezést, hiszünk benne, nekem kapusként fekszik is – hangsúlyozta a 33 éves játékos. – A Szolnok elleni kupameccset is ennek köszönhetően fordítottuk meg, aztán a Szentes és a Szeged elleni bajnokin is előhúztuk a kalapból, amikor bajban voltunk. Rengeteg meccs kell ahhoz, hogy a lehető legjobban elsajátítsuk, mindenesetre eddig kimondottan jól működik az idényben. Remélhetőleg sokszor kihúz még minket a csávából.”

Csoma Kristóf hozzátette, hogy a nemzetközi porondon (is) nagy céljai vannak a Honvédnak, amely szeretne döntőbe jutni a Konferenciakupában. Az első selejtezőkörből horvát, olasz, szerb, spanyol és görög csapatok is továbbléptek, vagyis korántsem gyenge a mezőny, de az őszi formája alapján a folytatásban is sikeres lehet a fővárosi együttes. A rutinos kapus szerint jó úton járnak, és értelemszerűen nem szeretnének letérni róla, a bajnokságban és a harmadik számú európai kupasorozatban is bizonyítanának.

FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA

1. selejtezőkör

A-csoport: 1. CN Posillipo (olasz) 8 pont, 2. ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 7, 3. AC PAOK (görög) 3, 4. UZSC Utrecht (holland) 0

B-csoport: 1. Panioniosz (görög) 9, 2. CN Tenerife (spanyol) 5, 3. PVK Budva (montenegrói) 4, 4. White Sharks Hannover (német) 0

C-csoport: 1. Mornar Split (horvát) 9, 2. Sete Natation (francia) 6, 3. Vitoria (portugál) 3, 4. Banja Luka (bosnyák) 0

D-csoport: 1. De Akker (olasz) 6 (57–32), 2. Partizan (szerb) 6 (47–35), 3. Zaibas (litván) 6 (45–46), 4. Neukölln Berlin (német) 0

E-csoport: 1. Primorje Rijeka (horvát) 6, 2. CN Mataró (spanyol) 3, 3. Galatasaray (török) 0

A csoportok első két helyezettje továbbjutott.