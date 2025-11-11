Sportlövő-vb: messze voltak a döntőtől összetettben a magyar férfi puskások

Az 50 méteres királyszámban a légpuskában bronzérmes magyar hármas tagjai, a 10 méteren hatodik Pekler Zalán, illetve Péni István és Hammerl Soma indultak. Közülük előbbi kettő a döntőre esélyesként léphetett lőállásba, ám ezúttal egyiküknek sem sikerült jól a verseny.

A 66 fős mezőnyben a szám idei Európa-bajnoka, Péni István kezdett a legjobban a mieink közül, a térdelő testhelyzetű 20 lövést 196, a fekvő részt 199 körös eredménnyel zárta. Az UTE klasszisának az álló az erőssége, így biztató helyzetből kezdte meg az utolsó 20 lövést, ám gyorsan kiderült, hogy nem lesz döntős. Első hat lövéséből ötször kilencest talált, így elszálltak az esélyei, csupán 189 kört produkált állóból, amivel visszacsúszott a 43. helyre (584 kör).

A hétfői selejtezőt 590 körös eredménnyel záró Pekler Zalán már a térdelő rész végére nehéz helyzetbe került, mivel 194 kört ért csak el, majd a fekvőben három kilencese volt (197 kör), az állóban pedig öt (195 kör), így 586 körös eredménnyel a 27. lett.

Hammerl Soma ezúttal egyik testhelyzetben sem teljesített jól, 576 körrel a 63. helyen végzett.

Az alapversenyben az indiai Aishwary Pratap Singh Tomar 597 körös világcsúcs-beállítással végzett az élen, a nyolcas döntőbe jutáshoz minimum 590 körre volt szükség.

A keddi folytatásban a légpisztoly vegyes csapat versenyét és a női összetett puska selejtezőjét rendezik meg Kairóban.