Nemzeti Sportrádió

Sportlövő-vb: messze voltak a döntőtől összetettben a magyar férfi puskások

Vágólapra másolva!
2025.11.11. 11:01
null
Hétfőn még bronzérmet ünnepelt Péni István, Pekler Zalán és Hammerl Soma légpuskában (Fotó: Magyar Sportlövők Szövetsége)
Címkék
Pekler Zalán Péni István Hammerl Soma sportlövő-vb
Egyik versenyzőnk sem jutott be a férfi kisöbű szabadpuska összetett versenyének döntőjébe a kairói sportlövő-világbajnokság keddi versenynapján.

Az 50 méteres királyszámban a légpuskában bronzérmes magyar hármas tagjai, a 10 méteren hatodik Pekler Zalán, illetve Péni István és Hammerl Soma indultak. Közülük előbbi kettő a döntőre esélyesként léphetett lőállásba, ám ezúttal egyiküknek sem sikerült jól a verseny.

A 66 fős mezőnyben a szám idei Európa-bajnoka, Péni István kezdett a legjobban a mieink közül, a térdelő testhelyzetű 20 lövést 196, a fekvő részt 199 körös eredménnyel zárta. Az UTE klasszisának az álló az erőssége, így biztató helyzetből kezdte meg az utolsó 20 lövést, ám gyorsan kiderült, hogy nem lesz döntős. Első hat lövéséből ötször kilencest talált, így elszálltak az esélyei, csupán 189 kört produkált állóból, amivel visszacsúszott a 43. helyre (584 kör).

A hétfői selejtezőt 590 körös eredménnyel záró Pekler Zalán már a térdelő rész végére nehéz helyzetbe került, mivel 194 kört ért csak el, majd a fekvőben három kilencese volt (197 kör), az állóban pedig öt (195 kör), így 586 körös eredménnyel a 27. lett.

Hammerl Soma ezúttal egyik testhelyzetben sem teljesített jól, 576 körrel a 63. helyen végzett.

Az alapversenyben az indiai Aishwary Pratap Singh Tomar 597 körös világcsúcs-beállítással végzett az élen, a nyolcas döntőbe jutáshoz minimum 590 körre volt szükség.

A keddi folytatásban a légpisztoly vegyes csapat versenyét és a női összetett puska selejtezőjét rendezik meg Kairóban.

 

Pekler Zalán Péni István Hammerl Soma sportlövő-vb
Legfrissebb hírek

Sportlövő-vb: Péniéknek nem okozott gondot a selejtező összetettben, csapatban tizedikek

Egyéb egyéni
21 órája

Sportlövő-vb: egyik magyar páros sem lőhet az érmekért a légpuska vegyes csapatoknál

Egyéb egyéni
2025.11.09. 10:38

Sportlövő-vb: Pekler Zalán hatodik légpuskában

Egyéb egyéni
2025.11.08. 18:16

Bronzérmes a férfi légpuskás csapat a sportlövő vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.08. 15:59

Sportlövő-vb: nem jutott döntőbe magyar női légpuskás

Egyéb egyéni
2025.11.08. 12:59

A formaidőzítést is tesztelik puskásaink a vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.07. 09:50

Sportlövészet: Major Veronika az érzéseire figyel a vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.05. 08:22

A sportlövő Pekler Zalán visszatalált a korábbi formájához

Egyéb egyéni
2025.11.03. 19:28
Ezek is érdekelhetik