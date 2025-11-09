Nemzeti Sportrádió

Esélyt sem adott Szoboszlaiéknak a City; Damir Krznarnak megköszönték

2025.11.09. 23:27
A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Már nem Damir Krznar az Újpest FC edzője. A szombati, ETO elleni hazai vereség a horvát mester állásába került – mivel „kitört” a válogatott miatti szünet, az utódról később döntenek.

…mindeközben a vesztett pontokat tekintve már az FTC vezeti a tabellát. Valójában persze a Paks, de a Kazincbarcika ellen Mezőkövesden fordító bajnokcsapat az Európa-liga után idehaza is kezdi megtalálni önmagát. A Debrecen csúnya zakót kapott az MTK-tól, a Puskás pedig a hosszabbításban mentett pontot Nyíregyházán. Minden, amit a labdarúgó NB I és NB II vasárnapjáról tudni érdemes – négy oldalon.

A harmadik Liverpool-siker már nem jött össze. Az elmúlt héten ismét villogó Premier League-bajnok egy hármast kapott a Manchester Citytől, Gyenge Balázs helyszíni tudósítása a rangadó színei és háttere mellett interjúkat, nyilatkozatokat és reakciókat is ad. Címlapsztori két oldalon.

A sűrű kéziszombat után az elemzéseké lett a vasárnap. A Szeged–Veszprém férfirangadó és három női BL-csapatunk fellépése egyaránt szolgált izgalmakkal, mindemellett az egyetlen vasárnapra maradt bajnoki sem volt érdektelen, mert egy szaunatűz miatt félbeszakadt…

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: az 1965-ben mindmáig egyetlenként kézilabda-világbajnoki címet nyerő magyar női válogatottal; az 50 éves román-magyar futógéppel, Szabó Gabriellával; az 1935-ben Svájcot 6:1-re megverő futballválogatottal és a 150 éve született első „sportminiszterrel”, Klebelsberg Kunóval.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

