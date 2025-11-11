Faluvégi Dorottya: Bízom benne, hogy márciusban már játszani fogok

A 27 éves jobbszélsőnek április végén egy edzésen szakadt el az elülső keresztszalagja és a meniszkusza is, így megműtötték. Azóta csaknem fél év telt el, s mint az M1 aktuális csatornának elmondta, jól halad a felépülése.

„Panaszra nincs okom, az idő is gyorsan telik, és a térdem is szépen gyógyul” – szögezte le. Mint kifejtette, mentálisan nehéz volt a mögötte álló időszak, hiszen ez az a sérülés, amelyet minden sportoló el akar kerülni. Ő viszont nem úszta meg, így hosszú ideig tartó, monoton felépülési időszak vette kezdetét.

„Optimistán kilenc hónappal számolok – tekintett előre bizakodva, ugyanakkor kitért rá, hogy a folyamat végén elvégzett tesztek döntik majd el, mikor térhet vissza. – Bízom benne, hogy márciusban már játszani fogok, ez azt jelentené, hogy kilenc hónap volt a rehabilitáció, de amikor már hetek döntenek, nem fogok ezen rizikózni.”

Ráadásul időközben együttese, a német bajnokságban címvédő Ludwigsburg a nyáron csődbe ment, ez „derült égből villámcsapás” volt számára.

„Egyik nap még fotózás volt a csapatnak, másnap pedig már jöttek a csődbiztosok elmondani az aktuális helyzetet” – idézte fel a játékos. Elmondta, két hét alatt az összes csapattársa elköltözött, ráadásul ő a néhány hónapja műtött térde miatt különösen bizonytalan helyzetbe került. Kevesebb mint két hónapot még Németországban töltött, és három hete van Magyarországon.

Abban bízik ugyanakkor, hogy a november végi-decemberi világbajnokság alatt a csapatoknak több idejük lesz az igazolásokkal foglalkozni.

„Konkrétrumok még nincsenek, beszélgető fázisban vagyunk klubokkal” – mondta. Arra a kérdésre, hogy melyik országban folytatná, azt felelte: teljesen nyitott, a megoldást keresi, és nem kifejezetten egyik vagy másik egyesületet szeretné megcélozni.

Az, hogy nem játszhat a vb-n, nagy fájdalmat jelent számára, az elsők között jutott eszébe, amikor kiderült, mennyire súlyos a sérülése. Reméli azonban, hogy a válogatott tagjai „tovább tudják folytatni, amit az elmúlt időszakban építgettek”, és nagyon szurkol a nemzeti csapat sikeréért.

A november 26. és december 14. között Hollandiában és Németországban sorra kerülő világbajnokság csoportkörében a magyar válogatott ellenfele november 27-én Szenegál, 29-én Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz 's-Hertogenbosch-ban, az első három helyezett jut tovább a középdöntőbe.