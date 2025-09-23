Nemzeti Sportrádió

Öt ok, amiért a Fradi most jobb, mint februárban; Hornyák Zsolt: Nem vagyok ideges

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.09.23. 23:54
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

 

A csütörtöki Európa-liga-rajt előtt van miben bíznia az FTC-nek. Borsos László öt pontba gyűjtötte azokat a különbségeket, amelyek miatt most előrébb tart a magyar bajnokcsapat, mint amikor az év elején a mostani ellenféllel, a cseh Viktoria Plzennel játszott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért. Címlapsztori két oldalon.

Hornyák Zsolt szerint az apró részletekkel van baj. A négy meccs óta nyeretlen Puskás Akadémia vezetőedzője szerint kétévente menetrendszerűen érkezik a hullámvölgy – és ez az. Ugyanakkor nem lát rendszerhibát, inkább a nagyban átalakuló keretben véli felfedezni a gyengébb szereplés okait. Bodnár Zalán interjúja.

Ousmane Dembélé nagyon mélyről nagyon magasra jutott. A Paris Saint-Germain friss aranylabdásának pályaívét Gyenge Balázs rajzolta meg, de természetesen szó esik az eredménnyel elégedetlen barcelonaiakról is…

Szabó Szebasztián Hódmezővásárhelyen, új edzővel készül a versenyekre. Európa-bajnok úszónk megy a maga feje után, és bízik benne, hogy jó döntés volt Máté Hunor szakmai segítségét választani. Kovács Erika interjúja.

Fantasztikus atlétikai vb-t rendezett Tokió. A Nemzeti Sport helyszíni tudósítója, Szendrei Zoltán a japán fővárosban összegyűjtötte a mögöttünk lévő másfél hét legemlékezetesebb pillanatait egy oldalon.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Mesébe illő történet – Cselőtei Márk publicisztikája

Minden más foci
2 órája

Spórolj, ne sportolj? – Szöllősi György jegyzete

Egyéb egyéni
2 órája

A tokiói atlétikai vb nem múlta felül a budapestit; Marek Heinz az FTC–Plzenről

E-újság
2025.09.22. 23:35

Szalai Attila: Örményországot oda-vissza!; Klujber Katrin szerint a közönség 20-30% pluszt ad

E-újság
2025.09.21. 23:55

Igor Bogdanovics a DVSC ellen; Kiss Bence nyerne már a ZTE-vel

E-újság
2025.09.20. 23:25

Történelmi bronz Tokióban; Győri-Lukács Viktória nem is lehetne boldogabb

E-újság
2025.09.19. 23:25

Ötös lista: tényleg Ousmane Dembélé érdemli meg az Aranylabdát? Hétfőn kiderül, megkapja-e...

Minden más foci
2025.09.19. 15:34

Mérkőzéseket dönt el a Liverpoolban Szoboszlai Dominik; Borbély Balázs: A kupadöntő lehetne az évad csúcspontja

E-újság
2025.09.19. 00:17
Ezek is érdekelhetik