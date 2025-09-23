Öt ok, amiért a Fradi most jobb, mint februárban; Hornyák Zsolt: Nem vagyok ideges

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

A csütörtöki Európa-liga-rajt előtt van miben bíznia az FTC-nek. Borsos László öt pontba gyűjtötte azokat a különbségeket, amelyek miatt most előrébb tart a magyar bajnokcsapat, mint amikor az év elején a mostani ellenféllel, a cseh Viktoria Plzennel játszott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért. Címlapsztori két oldalon.

Hornyák Zsolt szerint az apró részletekkel van baj. A négy meccs óta nyeretlen Puskás Akadémia vezetőedzője szerint kétévente menetrendszerűen érkezik a hullámvölgy – és ez az. Ugyanakkor nem lát rendszerhibát, inkább a nagyban átalakuló keretben véli felfedezni a gyengébb szereplés okait. Bodnár Zalán interjúja.

Ousmane Dembélé nagyon mélyről nagyon magasra jutott. A Paris Saint-Germain friss aranylabdásának pályaívét Gyenge Balázs rajzolta meg, de természetesen szó esik az eredménnyel elégedetlen barcelonaiakról is…

Szabó Szebasztián Hódmezővásárhelyen, új edzővel készül a versenyekre. Európa-bajnok úszónk megy a maga feje után, és bízik benne, hogy jó döntés volt Máté Hunor szakmai segítségét választani. Kovács Erika interjúja.

Fantasztikus atlétikai vb-t rendezett Tokió. A Nemzeti Sport helyszíni tudósítója, Szendrei Zoltán a japán fővárosban összegyűjtötte a mögöttünk lévő másfél hét legemlékezetesebb pillanatait egy oldalon.

