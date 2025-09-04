Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi optimizmusát a támadók jó formája erősítheti; Máté Csaba: Amióta megérkeztünk, nem kaptunk ki a bajnokságban

SZ. M.SZ. M.
2025.09.04. 23:56
A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

 

Marco Rossi optimizmusát a támadók jó formája erősítheti. Szeptember 6-án Írország ellen elkezdi világbajnoki selejtezős szereplését Magyarország, Marco Rossi szövetségi kapitánynak a hátvédsorban akadhatnak gondjai, ugyanakkor a támadók – így Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás is – remek formában várják a meccseket. Borbola Bence írása

Még mindig jobbak a magyar fiatalok a légiósoknál. A magyar első osztály hatodik fordulójában csak az Újpest és a Kisvárda csapatában nem tudtunk osztályozni U21-es játékosokat, míg hat együttesnél magasabb osztályzatokat adtak tudósítóink a „fiatalperces labdarúgóknak, mint korosabb honfitársaiknak és külföldi csapattársaiknak. Saliga Norbert elemzése

Mim Gergely: Fogalmam sincs, mikor térhetek vissza a pályára. A három hónapja térdműtéten áteső Mim Gergely nehéz időszakon megy keresztül, terhelés hatására még mindig fájdalmat érez, így nem tudja, mikor játszhat ismét. A ZTE 26 éves támadójával Judi Ádám beszélgetett

Kettészakadni látszik a mezőny. A 2025–2026-os idényben is három kiemelkedő topcsapat uralhatja a női kézilabda Bajnokok Ligáját, a budapesti négyes döntőbe jutásra további öt együttesnek lehet reális esélye. Szendrei Zoltán háttéranyaga

Máté Csaba: Amióta megérkeztünk, nem kaptunk ki a bajnokságban. Az orosz élvonalbeli Ahmat Groznijnál az orosz válogatott és a Ferencváros korábbi szakvezetője, Sztanyiszlav Csercseszov munkáját segíti Máté Csaba, aki néhány napot idehaza töltött, és interjút adott lapunknak. Borbola Bence interjúja

Az immár egyedüliként rekordbajnok Ferencváros ismét toronymagas esélyes, ugyanakkor az elődöntőért, a nyolc közé jutásért és a bennmaradásért kiélezett versenyfutást ígér a férfi vízilabda ob I új idénye. Patai Gergely összeállítása

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

