Műtét vár Tóth Balázsra; Keane: Egy győzelem közelebb repítene minket az álmainkhoz

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Ha valaki egy győztes Liverpool-meccs után lép ki az Anfield mellett álló The Albert nevű kocsma ajtaján, nemcsak a hűvös és a legtöbb esetben esőtől megtisztult levegő csapja meg, hanem az a felismerés is, hogy bőven többet élt át, mint kilencvenpercnyi futballélményt. A falak még őrzik a kórusok visszhangját, a poharak csilingelését, a vörösbe öltözött tömeg lüktetését. Ilyenkor érezhető igazán, hogy Liverpoolban a győzelem nem pusztán eredmény, hanem közös ünnep, amely mindenkit magával sodor. Ez a város egyik esszenciája: a szenvedély, a közösség, a hit – ha a Liverpool nyer, mindannyian nyerünk. Helyszíni riportunk Liverpoolból.

Aligha bánják a Ferencvárosnál, hogy a Ludogorecet hazai pályán fogadják. A magyar bajnok így saját közönsége előtt tehet nagy lépést az Európa-liga egyenes kieséses szakasza felé, másfelől így nem kellett ismét a harmincezres Razgrad városába utazni, amely egyértelműen a legnyomasztóbb helyszín a Fradi elmúlt évekbeli riválisainak otthonai közül. A két zöld-fehér klub 2019 óta hetedszer találkozik egymással, és míg Szerhij Rebrov vezetőedző irányítása alatt egyértelműen a bolgárok számítottak esélyesnek, mostanra a Ferencváros lépett elő favorittá.

Mocsi Attila háta mögött szép napok vannak, előbb győztes gólt szerzett a Karagümrük ellen, majd ismét meghívót kapott a válogatottba. A Rizespor védője többek között beszélt arról, miért állnak csak a török bajnokság 11. helyén. „A vezetőség évről évre jelentős célokat tűz ki, lehet, hogy ezt a súlyt nem bírja el a csapat… Az elmúlt idényekben rendre a nemzetközi kupaindulás a cél, de az igazat megvallva, a bajnokság erejét és a keretünket elnézve nem biztos, hogy ez reális. A minőség megvan bennünk, jó a keretünk, de az előző évadban is hiányzott valami, s most sem működik minden tökéletesen.”

Gyászol a magyar és a román labdarúgás, 88 éves korában elhunyt Jenei Imre, aki mindkét ország válogatottját irányította, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti-et. Bölöni László ekként emlékezett egykori mesterére: „Nem sok magyar edző van, aki BEK-et tudott nyerni csapatával, Jenei Imrén kívül csak Guttmann Béla és Kovács István, ám amíg ők olyan klubokkal nyertek, mint a Benfica és az Ajax, Imre egy kelet-európai, román csapattal, ami talán nagyobb dolog.”

