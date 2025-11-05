Nemzeti Sportrádió

Műtét vár Tóth Balázsra; Keane: Egy győzelem közelebb repítene minket az álmainkhoz

S. T. J.S. T. J.
Vágólapra másolva!
2025.11.05. 23:55
Címkék
NS-ajánló NS-ajánlat e-újság

 

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

Ha valaki egy győztes Liverpool-meccs után lép ki az Anfield mellett álló The Albert nevű kocsma ajtaján, nemcsak a hűvös és a legtöbb esetben esőtől megtisztult levegő csapja meg, hanem az a felismerés is, hogy bőven többet élt át, mint kilencvenpercnyi futballélményt. A falak még őrzik a kórusok visszhangját, a poharak csilingelését, a vörösbe öltözött tömeg lüktetését. Ilyenkor érezhető igazán, hogy Liverpoolban a győzelem nem pusztán eredmény, hanem közös ünnep, amely mindenkit magával sodor. Ez a város egyik esszenciája: a szenvedély, a közösség, a hit – ha a Liverpool nyer, mindannyian nyerünk. Helyszíni riportunk Liverpoolból.

Aligha bánják a Ferencvárosnál, hogy a Ludogorecet hazai pályán fogadják. A magyar bajnok így saját közönsége előtt tehet nagy lépést az Európa-liga egyenes kieséses szakasza felé, másfelől így nem kellett ismét a harmincezres Razgrad városába utazni, amely egyértelműen a legnyomasztóbb helyszín a Fradi elmúlt évekbeli riválisainak otthonai közül. A két zöld-fehér klub 2019 óta hetedszer találkozik egymással, és míg Szerhij Rebrov vezetőedző irányítása alatt egyértelműen a bolgárok számítottak esélyesnek, mostanra a Ferencváros lépett elő favorittá.

Mocsi Attila háta mögött szép napok vannak, előbb győztes gólt szerzett a Karagümrük ellen, majd ismét meghívót kapott a válogatottba. A Rizespor védője többek között beszélt arról, miért állnak csak a török bajnokság 11. helyén. „A vezetőség évről évre jelentős célokat tűz ki, lehet, hogy ezt a súlyt nem bírja el a csapat… Az elmúlt idényekben rendre a nemzetközi kupaindulás a cél, de az igazat megvallva, a bajnokság erejét és a keretünket elnézve nem biztos, hogy ez reális. A minőség megvan bennünk, jó a keretünk, de az előző évadban is hiányzott valami, s most sem működik minden tökéletesen.”

Gyászol a magyar és a román labdarúgás, 88 éves korában elhunyt Jenei Imre, aki mindkét ország válogatottját irányította, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti-et. Bölöni László ekként emlékezett egykori mesterére: „Nem sok magyar edző van, aki BEK-et tudott nyerni csapatával, Jenei Imrén kívül csak Guttmann Béla és Kovács István, ám amíg ők olyan klubokkal nyertek, mint a Benfica és az Ajax, Imre egy kelet-európai, román csapattal, ami talán nagyobb dolog.”

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló NS-ajánlat e-újság
Legfrissebb hírek

Szoboszlai-gólpassz, Real-verés a BL-ben; Bárány és Redzic a két újonc a Rossi-keretben

E-újság
Tegnap, 0:21

A futballvilág az Anfielden – jön a Liverpool–Real Madrid rangadó a BL-ben; Tóth Balázs élete egyik legnagyobb védéséről

E-újság
2025.11.03. 23:29

Márton Luana: Jó lábbal keltem fel, tökéletes állapotban voltam; Negyedszer is: Szoboszlai a meccs legjobbja!

E-újság
2025.11.02. 23:55

Yaakobishvili Áron számára felpörgött a felnőttfutball, Bárány Donát a tizedik meccsére készül a ZTE ellen

E-újság
2025.11.01. 23:45

Lukács Dániel: Tessék, itt vagyok, ezért dolgoztam!; Babos Tímea: Érzem, tudom, hogy párosban még mindig nagyon jó játékos vagyok

E-újság
2025.10.30. 23:30

Mol Magyar Kupa: kiütések, szoros meccsek; Fazekas Gergő már nem újonc, de még nem elég tapasztalt

E-újság
2025.10.30. 00:01

A Liverpoolnak Arne Slot miatt is győznie kellene; Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék

E-újság
2025.10.28. 23:35

Kós a hazai vb-n akar nagymedencés világcsúccsal nyerni; 60 éves Tamási Zsolt, Varga Barnabás felfedezője

E-újság
2025.10.27. 23:35
Ezek is érdekelhetik