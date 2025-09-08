Nemzeti Sportrádió

Az egy pont is jó? Jönnek a portugálok; Carlos Alcaraz, a 22 éves legenda

2025.09.08.
A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

 

A döntetlenben bízunk, a győzelemről álmodunk. Jön Portugália, a csoportfavorit, de a második vb-selejtező előtt Szoboszlai Dominik például arról beszélt, hogy ha az akarás dönt, nyerhetünk is, igaz, Marco Rossi szerint a reményt akkor sem veszítjük el, ha kikapunk. A portugálok az udvariassági körökön túl kinyilvánították, hogy ez lesz a legfontosabb csoportmeccsük, míg Nuno Campos ZTE-edző szerint ha honfitársai rossz napot fognak ki, meg is lephetjük őket… – címlapsztori négy oldalon.

Balogh Botond kölcsönben Törökországban folytatja. A válogatott keretből kiszoruló pármai védő a Süper Ligben építheti vissza magát. És az újonc Kocaelisporban alighanem meg is kapja majd a játéklehetőséget.

Carlos Alcaraz megnyerte a férfi egyest a US Openen. A tenisz spanyol klasszisa mindössze 22 évesen már a hatodik Grand Slam-trófeájánál jár, és Jannik Sinner elleni diadala kapcsán egyetért abban a világ, hogy beláthatatlan a karrier vége. Portré egy oldalon.

És ha kedd, akkor Junior: remeklő magyarok öttusában és triatlonban; Lőrincz Tamással a birkózó-utánpótlásról; U18-as lányok bronzérme a vízilabda Eb-ről

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló NS-ajánlat e-újság
