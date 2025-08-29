Tóth Rajmund: Az idő múlásával enyhül a bosszúság; Az Arsenal ellen is jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik

A NEMZETI SPORT SZOMBATI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Irány az El: ismerős csapatok is várnak a Ferencvárosra a főtáblán. Az Európa-liga főtábláján angol, görög, török, belga, cseh, bolgár, skót és osztrák együttessel mérheti össze tudását a Ferencváros. Az újabb nagy kaland szeptember végén veszi kezdetét. Borbola Bence írása

Tóth Rajmund: Az idő múlásával enyhül a bosszúság. Az ETO FC 3–2-es összesítéssel, az utolsó pillanatokig a hosszabbításért küzdve esett ki a Konferencialiga-főtábla kapujában a Rapid ellen, s bár nagy most a csalódottság, Tóth Rajmund reméli, hogy a következő időszakban a mostanihoz hasonló, különleges tetteket hajthat végre a csapat. Mohai Dominik

Az Arsenal ellen is jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik. Noha vasárnap az Arsenal érkezik a Liverpoolhoz, egyelőre az átigazolási időszak hajrája tartja izgalomban a szigetországi sajtót. Magyar szempontból persze sokkal fontosabb, mi lesz Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a hétvégi szuperrangadón. Gyenge Balázs háttéranyaga

Két kontinens bajnokságát látja vendégül Isztambul. A hétvégén Isztambul egyszerre ad otthont az Európa-bajnokságnak és az Ázsia-bajnokságnak. Az „öreg kontinens” mezőnyében négy magyar triatlonosnak is szurkolhatunk. Szendrei Zoltán helyszíni jelentése

Norris volt a leggyorsabb a zaklatott zandvoorti nyitó napon. A papírformának megfelelően a McLaren erősen nyitott Hollandiában, ám meglepetésre Fernando Alonso mindössze 87 ezredmásodperccel maradt el Lando Norris etalonjától. A folytatásban az eső is bekavarhat. A Formula–1 Holland Nagydíjának pénteki versenynapján történteket Zsoldos Barna foglalta össze

Mestermunka a két Blankától. A kaunasi öttusa-világbajnokságon a női elődöntő A-csoportjában Bauer Blanka, a B-csoportban Guzi Blanka rukkolt ki kiváló teljesítménnyel és jutott be a szombati fináléba. Erdős Rita nagy futása ellenére egy hellyel lemaradt a döntőről, míg Mészáros Emma jól lőtt, de nem tudott eleget előzni.

