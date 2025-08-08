Exkluzív interjú Pécsi Árminnal; röplabdanagyüzem a napokban Magyarországon

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

A július végi, Stoke City elleni zárt kapus edzőmeccs után hétfőn az Athletic Bilbao ellen hivatalos mérkőzésen is bemutatkozott a Liverpoolban Pécsi Ármin. „Elképesztőek a tréningek, nagyszerűek a gyakorlatok, óriási a tempó, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a felkészülésről. Az pedig, hogy hemzseg a csapat a világklasszisoktól, nagyon inspirál. Látom magam előtt az utat, hogy kemény munkával hova lehet eljutni ebben a csapatban. Kellett néhány edzés, míg megszoktam a sebességet, a letámadások intenzitását, hogy mindenki mennyire érti és olvassa a játékot” – mondta lapunknak. Hozzátette: „A liverpooli szerződés egy hosszú távú projekt első lépése, nem azért igazoltak le, hogy már ebben az idényben kiszorítsam az említett kapusokat. Mindketten világklasszisok, élmény nézni a játékukat. Próbálok minél több mindent ellesni tőlük.”

Valóságos röplabdanagyüzem zajlik ezekben a napokban Magyarországon. A múlt héten Budapesten az egyetemi Európa-bajnokságot, Győrben pedig az ülőröplabdázók kontinenstornáját rendezték meg, míg a mostani hétvégén a nyíregyházi Continental Arénában férfi- és női válogatottunk játszik Eb-selejtezőt (utóbbi jó eséllyel lép pályára a kvalifikációért), míg az óbudai Budapest Gardenben a strandröplabdázók országos bajnokságának döntőjét bonyolítják le. A női válogatott nyíregyházi, Dánia elleni Eb-selejtezője van a fókuszban, hiszen a csapat – amely június végén ezüstérmet szerzett az Európa-ligában – már 3:2-es győzelemmel is biztos résztvevője lesz a jövő évi azeri, cseh, svéd, török közös rendezésű kontinenstornának.

Sohasem játszott a Debrecenen kívül más csapatban, jelenleg a DVSC első számú gólfelelőse. Bárány Donát tudatosan él, a futball mellett egyetemen tanul és eljegyezte gimnáziumi szerelmét. Mint a Képes Sport mellékletben olvasható interjúban elmondta, „az első edzésemen, négyévesen nagyon sok gólt rúgtam és boldogan mentem haza, aztán a második tréning nem sikerült ilyen fényesen, sírtam is, és egy ideig nem is akartam focizni. Szerencsére később aztán újrakezdtem.” Szóba került az is, hogy Két évvel ezelőtt Marco Rossi szövetségi kapitány név szerint kiemelte, mint aki közel jár a válogatott kerettagsághoz, de eddig még nem adatott meg a támadónak, hogy a nemzeti együttesben szerepeljen.

